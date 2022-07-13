 Повернення РФ газової турбіни: Світовий конгрес українців подав у Канаді позов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2022

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Новини

Повернення РФ газової турбіни: Світовий конгрес українців подав у Канаді позов

У Світовому конгресі українців вважають необґрунтованим і непрозорим дозвіл Канади компанії Siemens на повернення відремонтованих турбін для російського газогону "Північний потік".

Північний потік

Північний потік

Світовий конгрес українців подав позов до Федерального суду Канади з проханням скасувати дозвіл компанії Siemens на повернення відремонтованих турбін для російського газогону "Північний потік". Про це 12 липня повідомили на офіційному сайті спільноти.

Відповідне рішення організація вважає необґрунтованим, непрозорим та таким, якому бракує належної правової сили.

"Рішення Канади порушити санкції та відправити турбіну Siemens назад до Росії є серйозною помилкою з жахливими наслідками. Це виключення з режиму санкцій проти Росії є абсолютно неприйнятним. Існують реальні альтернативи газовим потребам Німеччини", - вважає президент конгресу Павло Ґрод.

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Суперечка щодо турбіни для "Північного потоку"

14 червня Росія скоротила поставки до Німеччини газу "Північним потоком" на понад 40 відсотків. Причиною назвали затримку ремонтних робіт на компресорній станції через нестачу турбіни, які не поставив Siemens. У компанії відповіли, що не можуть повернути її до РФ з ремонту в Канаді через канадські санкції, запроваджені проти РФ за війну в Україні. 

8 липня в Німеччині заявили, що отримали позитивний сигнал від Канади щодо доставки турбіни, необхідної для обслуговування "Північного потоку". Згідно з домовленістю між країнами, турбіну мають спочатку відправити до ФРН, а тоді вона доставить її російському газовому монополісту "Газпром", аби уникнути порушень санкцій проти РФ з боку Канади

У Берліні наполягають, що повернення турбіни не підпадає під санкції Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу. В Україні ж виступають проти таких маневрів. 11 липня міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного в справах Канади в Україні у зв'язку з цим рішенням. Президент України Володимир Зеленський назвав передачу турбіни "абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії". 

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