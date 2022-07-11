Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінградської області РФ

Литва розширила перелік товарів, на транзит яких до російської Калінінградської області з понеділка, 11 липня, поширюються обмеження. Так, до переліку товарів, транзит яких обмежується через санкції Європейського Союзу, тепер належать цемент, деревина, алкоголь і промислові хімікати на спиртовій основі та інша продукція. Про це, як передає інформаційна агенція Reuters, повідомив речник литовської митниці.

Російський ексклав на Балтійському морі, який межує з Литвою та Польщею, залежить від залізничних та автомобільних шляхів через Литву для постачання більшості товарів.

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Заборона на транзит товарів до Калінінградської області

У ніч на 18 червня Литовська залізниця припинила транзит товарів, що підпадають під санкції Євросоюзу За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, заборона поширюється на майже половину транзитних вантажів, зокрема, на будівельні матеріали та метали.

Перелік підсанкційних товарів і далі розширюватиметься. 10 серпня має набути чинності обмеження щодо вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня - щодо російської нафти. При цьому санкції не поширюються на товари гуманітарних категорій, таких як харчові продукти.

Запровадження обмежень викликало жорстку критику Росії, яка пригрозила Литві "відповіддю". "Якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів", - зазначили в російському міністерстві закордонних справ наприкінці червня.

У Вільнюсі наголошують, що Литва не запроваджувала жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на транзит, а лише виконує санкції ЄС. Водночас у липні Reuters повідомляв, що Євросоюз обговорює з Литвою можливі винятки з санкцій, побоюючись, що Кремль може вдатися до воєнного шляху вирішення суперечки. Однією з країн, зацікавлених у знятті обмежень, агентство називає Німеччину.

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