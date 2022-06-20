Коментар: Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна

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Запроваджуючи обмежувальні заходи щодо транзиту між РФ та її калінінградським ексклавом, ЄС використовує ще один важіль тиску на Путіна, вважає оглядач FAZ Ніколас Буссе.
Обмежувальні заходи, запроваджені ЄС на транзит між Росією та її ексклавом Калінінград, є винятковим випадком. Адже йдеться про обмін товарами всередині Російської Федерації, а не між ЄС та Росією. З таким обґрунтуванням обмеження транзиту могли бути зняті. Але оскільки головною політичною метою є ослаблення російської економіки, ЄС використав це як один із багатьох важелів тиску на Путіна. Крім того, стратегічно вигідно перешкоджати постачанню у місто, де базується Балтійський флот та розміщені ракети з ядерним зарядом.
Проте ні про яку блокаду, на яку нарікають у Москві, не йдеться. Обмежувальні заходи поширюються не на всі товари, і сам губернатор Калінінграда зазначив, що регіон може забезпечуватися і морським транспортом. Звичайно, це коштуватиме дорожче, але в цьому і полягає мета санкцій.
Той факт, що обмеження на транзит "порушують все і вся", як заявив представник Кремля, набагато більше стосується російського вторгнення до мирної сусідньої країни. Невказані (як завжди) погрози Москви на адресу Литви, яка застосовує санкції ЄС, Заходу не обов'язково інтерпретувати у воєнному ключі. Напад на Литву був би нападом на НАТО. Путін дуже ретельно подумає про це.
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