Коментар: Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна

Обмежувальні заходи, запроваджені ЄС на транзит між Росією та її ексклавом Калінінград, є винятковим випадком. Адже йдеться про обмін товарами всередині Російської Федерації, а не між ЄС та Росією. З таким обґрунтуванням обмеження транзиту могли бути зняті. Але оскільки головною політичною метою є ослаблення російської економіки, ЄС використав це як один із багатьох важелів тиску на Путіна. Крім того, стратегічно вигідно перешкоджати постачанню у місто, де базується Балтійський флот та розміщені ракети з ядерним зарядом.

Ніколас Буссе, оглядач FAZ

Проте ні про яку блокаду, на яку нарікають у Москві, не йдеться. Обмежувальні заходи поширюються не на всі товари, і сам губернатор Калінінграда зазначив, що регіон може забезпечуватися і морським транспортом. Звичайно, це коштуватиме дорожче, але в цьому і полягає мета санкцій.

Той факт, що обмеження на транзит "порушують все і вся", як заявив представник Кремля, набагато більше стосується російського вторгнення до мирної сусідньої країни. Невказані (як завжди) погрози Москви на адресу Литви, яка застосовує санкції ЄС, Заходу не обов'язково інтерпретувати у воєнному ключі. Напад на Литву був би нападом на НАТО. Путін дуже ретельно подумає про це.

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