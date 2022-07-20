Росія хоче продавати Індії нафту за дирхами - ЗМІ

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"Роснефть" пропонує індійським покупцям розплачуватись за нафту в дирхамах. Валютою ОАЕ почнуть торгувати на Московській біржі
Росія хоче, щоб деякі покупці нафти з Індії розплачувалися за неї в дирхамах - грошовій одиниці ряду арабських держав, у тому числі Об'єднаних Арабських Еміратів. Мета цього – захистити себе від впливу західних санкцій. Про це у понеділок, 18 липня, повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела та відповідний документ.
Рахунок-фактура, з яким ознайомилося агентство, демонструє, що плата за постачання нафти одному індійському нафтопереробному заводу (НПЗ) розраховується в доларах США, тоді як платіж РФ запитує у дирхамах. У документі йдеться, що платежі мають бути здійснені на рахунки Газпромбанку через Mashreq Bank, який є його банком-кореспондентом у Дубаї.
У зв'язку з рекордними знижками, які надає "Роснефть", Індія зараз є другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю. Також другий місяць поспіль Росія є другим за величиною продавцем нафти-сирцю для Індії після Іраку.
За даними Reuters, щонайменше два індійські НПЗ вже здійснили деякі платежі в дирхамах. Зазначається, що найближчими днями аналогічних платежів буде ще більше. "Роснефть" постачає нафту до Індії через низку торгових фірм, серед яких - Everest Energy та Coral Energy. Як зазначають джерела, ці фірми з липня почали вимагати оплату нафти в дирхамах.
Московська біржа готується до запуску торгів дирхамом. Своєю чергою, Центральний банк Індії запровадив новий механізм міжнародних торгових розрахунків у рупіях, у якому багато експертів бачать спосіб просування торгівлі з країнами, які перебувають під західними санкціями.
У березні цього року президент РФ Володимир Путін розпорядився перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" із євро та доларів у рублі. Країни ЄС відмовились платити у рублях, назвавши це порушенням угод, тому Росія вже припинила постачання газу до Фінляндії, Нідерландів, Польщі та Болгарії.