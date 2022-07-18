Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевняє в ефективності санкцій проти РФ

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наполягає на ефективності санкційної політики Брюсселя щодо Росії, яка розв'язала війну проти України. Відкриваючи зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі у понеділок, 18 липня, він заявив, що не вважає запроваджені санкції помилкою і розкритикував сумніви, що лунають щодо їхньої результативності.

"Деякі європейські лідери кажуть, що санкції були помилкою. Але я не вважаю їх помилкою. Це те, що ми мали зробити і будемо продовжувати робити", - наголосив Боррель.

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Високопосадовець звинуватив критиків санкційного режиму у поширенні хибної інформації щодо ефективності обмежень. Зокрема, Боррель звернув увагу на те, що рішення ввести нафтове ембарго проти РФ не призвело до зростання цін на нафту, як закидають критики санкцій. Насправді ж ціни на нафту після оголошення Брюсселя про цей крок знизилися і зараз знаходяться на довоєнному рівні, зазначив він, закликаючи оперувати в оцінках ефективності санкцій цифрами та фактами.

За його словами, російські економічні показники свідчать про дієвість санкцій. Зокрема, він вказав на скорочення обсягів виробництва в автомобілебудівній та машинобудівній галузях РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Подальша підтримка України з боку ЄС

Боррель наголосив, що Євросоюз і надалі запроваджуватиме санкції проти Росії навіть попри загрозу газової кризи у Європі, а також продовжить підтримувати Україну.

"Ми обговоримо збільшення військової підтримки Україні. Я впевнений, що міністри досягнуть політичного рішення з цього питання", - сказав він.

Високопосадовець звернув увагу на блокування Росією українського зерна в окупованих портах та подальші бомбардування цивільної інфраструктури та вбивства цивільних в Україні.

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За словами Борреля, війна в Україні може тривати ще не один місяць, тому важливо і надалі посилювати ефективність санкцій проти РФ.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС виступить і глава українського МЗС Дмитро Кулеба. Він розповість європейським дипломатам про ситуацію в країні.