Більшість німців сумнівається в ефективності санкцій проти Росії - опитування

Більшість респондентів у Німеччині сумнівається в ефективності санкцій, запроваджених щодо Росії через повномасштабний наступ на Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення газети Bild am Sonntag. Видання опублікувало дані у неділю, 17 липня.

Як випливає з дослідження, 47 відсотків опитаних висловили думку, що санкції завдають більше шкоди Німеччині, ніж Росії. Ще 36 відсотків вважають, що збитки від обмежувальних заходів - однакові для ФРН та РФ. Лише 12 відсотків респондентів висловили думку, що Москва страждає від рестрикцій більше.

Причиною таких оцінок є, ймовірно, страх перед економічною кризою в Німеччині, зазначає AFP. Згідно з дослідженням - 74 відсотки опитаних очікують фінансового спаду і зростання безробіття в Німеччині. Ще 83 відсотки вважають, що ціни продовжать зростати. На введення так званого режиму надзвичайного стану, при якому буде обмежено використання газу компаніями, чекають 63 відсотки опитаних. Ще 83 відсотки впевнені, що матимуть місце обмеження для приватних домогосподарств.

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"Західна зброя показує значно більший ефект"

"Стратегія швидко поставити Росію на коліна за допомогою санкцій досі не спрацювала", - заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder).

"Західна зброя досі показувала значно більший ефект проти Росії, ніж запроваджені обмежувальні заходи", - вважає він. Прем'єр-міністр Баварії також вказав на можливу дилему майбутніх тижнів: "Чи буде уряд Німеччини готовий, якщо Володимир Путін заявить, що ремонт "Північного потоку 1" займе більше часу і запропонує використовувати "Північний потік-2"?

Голова фракції ВДП: Можливе посилення рестрикцій

Своєю чергою співголова німецької партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) висловився за захист рестрикцій проти Москви. "Більш ніж помітно, що наші санкції сильно б'ють по націленній на війну економіці Путіна", - зазначив Нуріпур.

Голова фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Дюрр (Christian Dürr) навіть припустив можливість подальших обмежувальних заходів. "Питання про їх посилення виникне, зокрема, якщо Росія скоротить або припинить постачання газу з порушенням домовленостей", - вважає він.

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Єврокомісія запропонувала угоду з Баку

Раніше, 14 липня, агенція Reuters передала, що Єврокомісія запропонувала країнам ЄС укласти з Баку угоду, яка передбачає розширення Азербайджаном видобутку газу та збільшення мережі трубопроводів.

ЄС та Азербайджан також вивчать можливість взаємного налаштування енергетичних систем, щоб розвивати відновлювані джерела, та обговорять майбутню торгівлю воднем, передавало агентство Reuters.

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