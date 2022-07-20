ЄС затвердив новий пакет санкцій проти РФ

Постпреди країн ЄС у середу, 20 липня, затвердили новий, сьомий пакет санкцій проти Росії, заявив постпред Литви при ЄС Арнольдас Пранквичюс. Серед обмежень нові заходи експортного контролю та заморожування активів Сбербанку, а також ембарго на імпорт російського золота. Під санкції потраплять близько 50 фізичних та юридичних осіб, "включно з політиками, воєначальниками, олігархами, пропагандистами", написав Арнольдас Пранквичюс у Twitter.

15 липня Єврокомісія (ЄК) підготувала рекомендації щодо нових обмежень. ЄК рекомендувала запровадити ембарго на російське золото та накласти обмеження на торгівлю товарами подвійного призначення, бухгалтерські послуги та аудит. Водночас нові санкції не мають зачіпати експорт російської сільськогосподарської продукції

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Під санкції потрапив мер Москви на "Нічні вовки"

Напередодні близьке до інститутів ЄС видання EUobserver повідомило,що до нових санкційних списків увійдуть 47 фізичних осіб, серед них мер Москви Сергій Собянін та голова "Ростеха" Сергій Чемезов, а також - вісім юросіб. Найбільше нові санкції стосуватимуться російських політиків та воєначальників. За інформацією видання, під санкції також потраплять актори Сергій Безруков та Володимир Машков, лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов та деякі родичі бізнесменів, проти яких санкцій були запроваджені раніше.

Водночас за інформацією видання, будуть запроваджені зміни у попередні заходи Євросоюзу, аби гарантувати відсутність перешкод для транспортування продовольства з РФ до країн, які ризикують зіштовхнутися з проблемою голоду. Також поправки мають виключити проблеми у постачаннях медичних та фармацевтичних товарів. У статті зазначалось, що ЄС до того ж планує запровадити певні виключення з санкцій, аби "уникнути перешкод у каналах платежів щодо сільськогосподарської продукції".

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Кулеба закликає посилити тиск на РФ

У середу, 20 липня, голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав своїх союзників посилити санкції проти Росії та прискорити постачання зброї. Це сталося після того, як голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що військові цілі в Україні поширюються.

"Росіяни хочуть крові, а не розмов. Я закликаю всіх партнерів посилити санкційний тиск на Росію та прискорити постачання зброї в Україну", написав Кулеба у соцмережах.

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