Зеленський: Після терактів в Україні треба посилити санкції проти РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 17 липня (час київський).

Овсяннікову затримали в Росії - соцмережі

++21.41++

На сторінках у соцмережах російської медійниці Марини Овсяннікової, яка нещодавно повернулась із Німеччини в Росію, з'явилося повідомлення про її затримання. "Марина затримана. Не відомо, де вона", - написав неназваний автор повідомлення 17 липня. 15 липня Овсяннікова провела акцію біля Кремля в Москві, тримаючи плакат "Путин - убийца".

Читайте також: Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову

++21.30++

Посольство України в Ізраїлі заявило про зростання у різних містах країни кількості проплачених Росією антиукраїнських акцій. Йдеться про низку заходів, що відбулися напередодні у містах Хайфа та Нетанья біля українського посольства, повідомляє дипломатичне представництво України на своїй сторінці у Twitter. "Ми не шоковані чи здивовані тим, що російське фінансування спрямоване на введення суспільства в оману. Попри сплановані демонстрації, ізраїльське суспільство здебільшого підтримує Україну та протистоїть жорстоким нападам Росії", - зазначив український посол Євген Корнійчук.

++20.51++

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо закликав до посилення санкційного тиску на Росію. "Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати", - написав він у Twitter. Український лідер також висловив подяку Канаді за надану оборонну підтримку.

++20.15++

Унаслідок ракетного удару по Вінниці 67 поранених продовжують перебувати у лікарнях, повідомляють в обласній раді. Серед них 14 людей у важкому стані, четверо - у критичному. У пацієнтів переважно опіки та осколкові поранення. Двох поранених доставили гелікоптерами з Вінниці до Львова - в опіковий центр, ще один пацієнт - в дорозі, двох важкопоранених готують до транспортування.

Читайте також: Коментар: Після Вінниці, або Торговці горем

++19.42++

Станом на 17 липня на Київщині знайшли 1346 тіл місцевих жителів, загиблих від рук російської армії, повідомив в ефірі національного телемарафону начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"На сьогодні 1346 тіл убитих людей, убитих цивільних осіб - наголошую… Більшість із них убиті з вогнепальної зброї", - цитує Нєбитова Інтерфакс-Україна. Він наголосив, що це не остаточна цифра: близько 300 осіб вважаються зниклими безвісти.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Знімок із міста Буча, події у якому Володимир Зеленський назвав геноцидом українського народу. Їх засудили і лідери зарубіжних країн та міжнародних організацій. Після відходу російських військ тут виявлено тіла сотень убитих мешканців. Фотографії з Бучі та інших місць у Київській області, які йдуть далі у фотохроніці війни в Україні від 4 квітня, містять сцени жорстокості, насильства та смерті.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Жителі Бучі, які вижили - свідки воєнних злочинів, розслідування яких вже розпочала влада України.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбиті мирні жителі Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла вбитих мешканців Бучі, деякі з жертв - зі зв'язаними за спиною руками, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель зі зв'язаними за спиною руками у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Розстріляна людина біля велосипеда на узбіччі дороги біля міста Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитої людини у під'їзді будинку в Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Супутниковий знімок траншеї для масового поховання біля церкви у Бучі, 31 березня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Місце масового поховання біля церкви у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі На місці масового поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Масове поховання у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Двоє вбитих мешканців Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Убитий мирний житель у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло людини, убитої російськими солдатами. Буча, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіла людей, вбитих посеред дороги у Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого мирного жителя на дорозі біля Бучі, 2 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Вбитий мирний житель Київської області, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Тіло вбитого чоловіка у Бучі, 3 квітня.

Фотохроніка війни в Україні. Страшні кадри з Бучі Українські солдати на одній із вулиць у Бучі після визволення міста, 2 квітня. Автор: Микола Пермяков



++19.13++

Роман Абрамович вимагає від ЄС скасувати санкції проти нього та перевести понад мільйон доларів у його благодійний фонд у якості компенсації. Абрамович наполягає, що санкції порушують його права, які гарантує ЄС, адже він має громадянство Португалії.

++18.30++

У ФРН радикали можуть організувати протести через ціни на газ, вважає голова МВС ФРН Ненсі Фезер: "Є небезпека, що ті, хто вже під час COVID-19 кричав про свою зневагу до демократії, часто діючи разом з правими екстремістами, спробують використати ціни, що різко зростають, як новий привід для підвищення небезпеки".

Росія погрожує Швейцарії позовом через карикатуру на Путіна

++17.43++

Посольство Росії у Швейцарії заявило про намір звернутися до правоохоронних органів країни через карикатуру на президента Росії Володимира Путіна, що були опубліковані у швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Про це йдеться у листі на ім'я головного редактора NZZ, оприлюдненому на сайті дипмісії. Статтю було присвячено мемам, пов'язаним із війною Росії в Україні. Серед ілюстрацій у добірці міститься зображення Путіна з клоунським носом та малюнком веселки на обличчі. Автори звернення заявили, що Путін - "глибоко віруюча православна людина і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві", а тому райдужна розмальовка його обличчя недоречна.

++17.25++

ЄС очікує, що Росія визнає свою відповідальність за збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines. Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля у зв'язку з восьмими роковинами катастрофи. "Агресивна війна Росії проти України є болючим нагадуванням про те, що сталося вісім років тому з 298 людьми на борту рейсу MH17. Це посилює необхідність досягнення відповідальності за скоєний злочин", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: ПАРЄ: Росія відповідальна за збиття літака рейсу МН17

++16.34++

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія не має жодного реального шансу захопити українські території, а єдиний план Москви - "вбивати, знищувати та палити наші землі". Так він прокоментував гіпотезу аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) про те, шо Путін міг наказати захопити всю Харківську область.

"Тому єдиний шлях - закінчити війну на умовах України та звільнити всі наші території. Будь-який інший шлях інше веде до безкінечної війни, бомбардувань та загрози нових анексій", - написав Подоляк у Twitter.

Читайте докладніше: ISW: Путін, ймовірно, наказав захопити всю Харківську область

++16.00++

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, наказав російським військам захопити Харків та решту неокупованої Харківської області, незважаючи на вкрай низьку ймовірність успіху, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Експерти наголошують, що їхнє припущення про такий наказ - це гіпотеза, а не оцінка ситуації.

Однією з непрямих ознак того, що Кремль міг доручити повністю окупувати область, ISW називає спроби російських військ захопити село Дементіївка на півночі Харківської області, яке "має обмежене значення для захисту території Росії від українських наступальних дій".

++15.30++

Поліція показала наслідки ракетного удару по Харкову. Цієї ночі сили РФ атакували приватний сектор Київського району міста. Снаряди також влучили у виробничу п'ятиповерхівку: на території будівлі сталося загоряння, пошкоджені склопакети та фасад. Кількість постраждалих встановлюється.

++15.11++

Папа Римський Франциск знову закликав міжнародну спільноту докласти зусилля для припинення війн в Україні. Про це він сказав після традиційної недільної молитви у Ватикані. "Я завжди близький також з багатостраждальним населенням України, на яке кожного дня сиплеться ракетний дощ", - цитує понтифіка портал Vatican News. Папа Римський висловив надію, що міжнародні діячі докладатимуть зусиль до відновлення переговорів зі встановлення миру в Україні, а не заради "підживлення безглуздя війни".

++14.20++

Росія заявляє про знищення в Одесі складу протикорабельних ракет Harpoon, а також РСЗВ HIMARS на Донеччині. Відповідну інформацію навів на брифінгу у Москві представник міноборони РФ Ігор Конашенков. Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++13.40++

РФ продовжує бомбардувати острів Зміїний

Війська РФ продовжують бомбардувати стратегічно важливий острів Зміїний, заявила в ефірі інформаційного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили для того, щоб переконати нас у своїй "могутності" (...) Але поки вони б'ють по тій техніці, яку залишили самі", - сказала вона.

Читайте також: Острів Зміїний: у чому його стратегічна важливість для України?

++12.45++

У Бундестазі Шольца закликали скликати конференцію по Україні

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) якнайшвидше скликати національну конференцію по Україні. Необхідно терміново з'ясувати, що саме робить Німеччина і на що ще здатні її збройні сили, промисловість та політика, аби допомогти Україні, вважає Штрак-Ціммерман.

Читайте також: Голова комітету Бундестагу: Не може бути переговорів з РФ без деескалації

++12.20++

Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через влучення російської ракети. Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА у Telegram, 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин. Зараз ведуться пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час атаки. "Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - написав Резніченко.

++11.40++

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович повідомив, що Ан-12 перевозив 11,5 тонни боєприпасів. Вони призначалися для мінометів, виготовлених у Сербії, заявив він на брифінгу у Бєлграді, передає агенція ANA. Літак мав усі необхідні дозволи. Стефанович заперечив, що літак перевозив зброю в Україну, і пояснив, що він прямував до Бангладеш з передбаченими зупинками у Йорданії та Саудівській Аравії.

++11.20++

Ан-12 перевозив небезпечний вантаж - МЗС України

В українському МЗС заявили, що військово-транспортний літак Ан-12, який зазнав катастрофи у Греції, перевозив небезпечний вантаж маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Інші деталі не наводяться.

Читайте також: Голова Держекспортконтролю: Україна не експортує зброю, але дещо вивозиться

++11.05++

Російські війська зміцнюють оборонні позиції на окупованій частині півдня України. Ці дії "імовірно, є відповіддю на очікуваний наступ українських сил і на вимоги міністра оборони РФ Сергія Шойгу після нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки українців, які здійснюються проти командних пунктів та логістичних ланцюжків", - заявило у своєму Twitter міністерство оборони Великобританії зі посиланням на дані розвідки.

Читайте більше: РФ зміцнює оборонні позиції на півдні України - британська розвідка

++10.50++

Пункти пропуску у Ростовській області Росії за добу перетнули понад 19 тисяч осіб з окупованих територій України. Такі дані наводить пресслужба регіонального Прикордонного управління ФСБ Росії в неділю. "За добу, що минула, на в'їзд до Росії через пункти пропуску, розташовані в Ростовській області, кордон перетнуло понад 19 тисяч громадян", - йдеться в інформації. Повідомляється, що добою раніше до Ростовської області прибули більше 22,5 тисячі людей. Перевірити наведені дані з незалежних джерел неможливо.

++10.30++

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби, що минула, російські війська втратили сім танків, п'ять бронемашин і близько 160 військовослужбовців. Крім того, ЗСУ знищили один безпілотник і чотири крилаті ракети, повідомляє генштаб у Facebook. Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

++10.20++

Російські війська зміцнюють оборонні позиції на окупованій частині півдня України. Ці дії "імовірно, є відповіддю на очікуваний наступ українських сил і на вимоги міністра оборони РФ Сергія Шойгу після нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки українців, які здійснюються проти командних пунктів та логістичних ланцюжків", - заявило у своєму Twitter міністерство оборони Великобританії зі посиланням на дані розвідки.

Читайте також: Битва волі: військові аналітики про наказ Зеленського повернути південь України

++10.15++

На місці авіакатастрофи

На місце падіння українського війського-транспортного літака Ан-12 у Греції спершу запустять дрон для перевірки "небезпечного вантажу". Фахівці поки не знають, чим саме був завантажений цей літак, але припускають, що це були токсичні речовини. ЗМІ не виключають, що літак був завантажений боєприпасами.

++09.50++

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по Харкову у ніч на 17 липня, постраждала жінка. "Близько 3 години в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загоряння одного з поверхів у п'ятиповерховій виробничій будівлі. Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували до лікувального закладу", - написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Також, за його словами, вночі обстрілів зазнали Дергачівська та Чкалівська громади. Постраждалих немає.

++09.30++

Британські літаки та пілоти готові до загрози з боку Росії, заявив командувач Королівських військово-повітряних сил Майк Вігстон. "Військові літаки і пілоти Великої Британії готові до бою, якщо збройні сили Путіна становитимуть загрозу для країни або її союзників", - сказав він в ефірі Sky News.

++09.10++

У Миколаєві російські ракети влучили у промислові підприємства - ОВА

Наслідки обстрілу Миколаєва 12 липня

Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу вранці. Попередньо відомо про влучання та пожежі на двох промислових підприємствах, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

++08.50++

Усі восьмеро загиблих членів екіпажу військово-транспортного літака Ан-12, який зазнав катастрофи у Греції, були громадянами України. Про це DW повідомив гендиректор компанії "Меридіан", якій належав літак.

Читайте більше: "Меридіан" підтвердив катастрофу свого літака Ан-12 у Греції

++08.30++

ДП "Антонов" не може надати інформацію про рейс літака Ан-12, який зазнав катастрофи у Греції, оскільки "жодним чином не брало участь у його підготовці та виконанні", повідомив DW прессекретар підприємства.

У ніч на неділю у Греції розбився військово-транспортний літак Ан-12, який міг перевозити 12 тонн токсичних речовин, а за припущенням ЗМІ - боєприпаси. Загинули восьмеро членів екіпажу. За попередніми даними, літак належав українській компанії "Меридіан" і виконував рейс з Сербії до Оману.

Читайте більше: Військово-транспортний літак Ан-12 розбився у Греції: восьмеро загиблих

++08.15++

Зниження активності артилерії РФ на Донбасі, що фіксується експертами, може бути як результатом знищення російських складів боєприпасів за допомогою отриманих Україною РСЗВ HIMARS, так і свідченням взятої Росією оперативної паузи. "Інтенсивність артилерійських обстрілів російської артилерії на напрямі Слов'янськ-Бахмут найближчими днями може прояснити, якою мірою зниження інтенсивності було викликане оперативною паузою або результатом українських атак", - наголошується в щоденній доповіді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: HIMARS на фронті в Україні: ефективні, але для змін потрібен час

++07.30+

У Німеччині посилилися тенденції до енергозбереження на тлі війни Росії з Україною та зниження енергопостачання з РФ. Це випливає з опитування інституту громадської думки YouGov на замовлення dpa. Загалом 39 відсотків респондентів скоротили споживання енергії з початку війни - або відразу після початку російського повномасштабного вторгнення (11 відсотків), або в останні чотири тижні (28 відсотків). Ще 27 відсотків у будь-якому разі заощаджують енергію, але не пішли на подальше зниження після 24 лютого.

Один з найбільш популярних заходів - приймати душ менш тривалий час або за нижчої температури (49 відсотків). Ще 53 відсотки зменшили кількість електроприладів, що працюють у режимі standby ("очікування"). Близько 35 відсотків перевірили регулювання опалення або хочуть це зробити. Ще 10 відсотків скоротили перегляд фільмів чи серіалів онлайн, 18 відсотків стали менше готувати.

++07.15++

У ніч на неділю у Миколаєві сталися 10 вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.