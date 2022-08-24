РФ може оголосити "референдуми" в Україні цього тижня - США

У американському міноборони повідомили про плани Кремля почати найближчим часом "референдуми" на окупованих територіях.

Росія може оголосити "референдуми" на окупованих територіях України щодо приєднання до РФ уже цього тижня, повідомив у середу, 24 серпня, речник міноборони США Джон Кірбі.

Сполучені Штати дізналися, "що російське керівництво дало вказівку офіційним особам розпочати підготовку до проведення фіктивних референдумів" у Херсоні, Донецьку, Луганську, на Запоріжжі та "зокрема, у Харкові" (підконтрольному Україні - Ред.), цитує Кірбі агенція AFP.

"Ці референдуми можуть розпочатися протягом декількох днів або тижнів. Фактично, ми можемо побачити оголошення Росії про перший референдум чи референдуми до кінця цього тижня", - сказав представник Пентагону.

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"Оскільки їм, очевидно, важко досягти географічних здобутків всередині України, вони намагаються отримати це фальшивими політичними засобами", - наголосив Кірбі. "Ми очікуємо, що Росія спробує маніпулювати результатами цих референдумів, щоб неправдиво стверджувати, що український народ хоче приєднатися до Росії, - сказав він. - Критично важливо протидіяти цій дезінформації".

Водночас Кірбі з посиланням на американську розвідку сказав, що російські чиновники в окупованих районах стурбовані тим, що місцеве населення не прийде на "референдуми". Щоб впоратися з цим, росіяни планують "обхідні шляхи для демонстрації успіху, сказав Кірбі, не надавши жодних подробиць.

"Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними", - нагадав він.