Вбивство експрем'єра Японії: глава поліції йде у відставку

На японську поліцію очікують зміни після того, як розслідування вбивства Сіндзо Абе виявило недоліки в її роботі з точки зору забезпечення безпеки. Тим часом підозрюваний у вбивстві проходить психологічну експертизу.

Глава Національної поліції Японії Ітару Накамура оголосив про свою відставку у четвер, 25 серпня, після того, як розслідування підтвердило недостатньо ефективну роботу поліції з забезпечення безпеки колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе, якого вбитого в липні.

"Були недоліки в планах безпеки та оцінках ризиків, на яких вони базувалися", - сказав глава поліції на пресконференції. Очікується, що японський уряд схвалить відставку на засіданні в п'ятницю, 26 серпня, повідомляє Associated Press.

Накамура є найвищим посадовцем, який пішов у відставку через убивство Абе. Намір звільнитися висловив також начальник поліції префектури Нара, де сталося вбивство, Томоакі Онізука.

На японську поліцію очікують зміни

Хоча Накамура і заявив, що бере на себе відповідальність за помилки, через які вбили експрем'єра, він також зазначив, що вони витікали з недосконалості системи. "Корінь цієї проблеми полягає в обмеженнях системи, яка існує роками, в якій місцева поліція несе виключну відповідальність за забезпечення безпеки", - цитує його агентство AFP. Через це було ухвалене рішення "перетрясти" персонал і "дати новий старт" виконанню безпекових обов'язків поліцією. "Щоб фундаментально переглянути охорону та ніколи не допустити повторення подібного, нам потрібна нова система", - наголосив Накамура.

Охоронці могли врятувати Абе, захистивши його або відтягнувши від лінії вогню за 2,5 секунди між пропущеним першим пострілом і смертельним другим, повідомили агенції Reuters вісім експертів з безпеки, які переглянули відео з місця події.

Вбивство Сіндзо Абе

Абе помер у лікарні 8 липня через вогнепальні поранення. В нього на передвиборному заході в Нарі стріляв 41-річний ексслужбовець морських сил самооборони Японії Тецуя Ямагамі. Зараз він проходить психічне обстеження, яке, як очікується, триватиме до кінця листопада. На основі експертизи прокуратура визначить, чи може Ямагамі нести кримінальну відповідальність, перш ніж ухвалити рішення про висунення йому звинувачення.

Ямагамі заявив поліції, що напав на Абе через зв'язок останнього з Церквою об'єднання. Мати нападника робила великі пожертви цій організації, що призвело до фінансових труднощів родини. Минулого року Абе надіслав відеозвернення до групи, пов'язаної з церквою, яке, на думку експертів і могло розлютити підозрюваного.

Церква об'єднання була заснована в Південній Кореї в 1954 році та прийшла в Японію десятиліттям пізніше. Вона налагодила тісні зв'язки з безліччю консервативних законодавців, багато з яких є членами Ліберально-демократичної партії Абе через спільні антикомуністичні інтереси. З 1980-х років на адресу церкви в Японії лунають звинувачення, пов'язані з набором нових членів і релігійними продажами. Зв'язки керівної партії з церквою призвели до різкого падіння рейтингів підтримки уряду чинного прем'єр-міністра Фуміо Кісіди, зазначає AP.