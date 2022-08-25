Глава німецького МЗС не бачить сенсу в переговорах із Росією

У нинішній ситуації немає сенсу вести з Москвою будь-які переговори щодо припинення війни проти України. На момент початку російського вторгнення 24 лютого країни Заходу "зробили все", щоби запобігти війні, але президент Росії Володимир Путін "зірвав ці мирні переговори і вже пів року знищує ні в чому не винну країну", заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому телеканалу ZDF 24 серпня.

Бербок додала, що Москва навіть не хоче "дійсно активно вести переговори про гуманітарні коридори", тож у такій ситуації не лишається іншого шляху, крім як продовжувати "підтримувати Україну постачанням зброї". В цьому контексті вона нагадала про оголошені Берліном на початку тижня додаткові постачання німецького озброєння більше ніж на 500 мільйонів євро.

Постачання зброї ускладнюється дефіцитом

Постачання зброї з Німеччини в Україну, за словами Бербок, йдуть "тонкою межею" через "абсолютний дефіцит власних запасів". Міністерка додала, що з точки зору Києва, "краще здійснювати постачання вчора, ніж сьогодні", але Німеччина має думати і про середньострокову перспективу, оскільки війна, ймовірно, триватиме і наступного року.

Бербок розповіла, що через проблеми зі зброєю у ФРН військова промисловість мала спеціально виробляти її для України. Міністерка визнала, що на початку війни німецький уряд був нерішучим у питанні передачі озброєнь, але тепер потрібні швидкі, додаткові поставки восени, "щоб українці змогли захищатися".

Раніше агентство Reuters повідомило, що Німеччина планує додатково передати Києву системи протиповітряної оборони IRIS-T, 10 броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, боєприпаси та засоби захисту від дронів. Постачання має схвалити комітет Бундестагу. Планується, що зброю передадуть в 2023 році, а можливо, раніше, розповів обізнаний співрозмовник видання.

Разом з тим міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції надати Україні більше зброї, аргументуючи це загрозою з боку Росії. Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що військової та фінансової допомоги, яку німецький уряд надає Києву, недостатньо для протистояння РФ.

Бербок: ФРН втратила довіру країн Балтії та Східної Європи

Бербок визнала, що нерішучість Берліна щодо поставок озброєнь Києву на початку війни стала однією з причин втрати довіри країн Балтії та Східної Європи до Німеччини. За її словами, у відносинах ФРН із цими країнами "було наламано чимало дров", у тому числі через будівництво газопроводу "Північний потік-2". "Ми не прислухалися до побоювань наших балтійських і східноєвропейських друзів. Нам потрібна нова європейська та східноєвропейська політика", - сказала міністерка.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив, що проєкт "Північний потік-2" заморожений 22 лютого - після того, як Росія визнала незалежність псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР" за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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