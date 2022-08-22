Міноборони ФРН відхилило пропозицію надати Україні більше зброї

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Через загрозу з боку Росії міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію надати Україні більше зброї. Раніше піти на такий крок закликали депутати Бундестагу від правлячої коаліції.
Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції надати Україні більше зброї. Через загрозу з боку Росії Німеччина не може піти на такий ризик, заявив у понеділок, 22 серпня, офіційний представник військового відомства Німеччини.
"Справді, ми маємо бути готові до того, що Путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовою прогалиною в оборонній готовності НАТО", - наводить його слова агенція AFP.
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У німецькому міноборони нагадали, що Берлін має надавати своїм партнерам в Альянсі "підтримку відповідно до зобов'язань", як це передбачено статтею 5 договору про НАТО. "Під час холодної війни ми б, ймовірно, не зрозуміли, якби наші союзники послабили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій - а такі у світі були", - додав представник військового відомства.
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У спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, експерти в галузі оборони соціал-демократ Крістіан Клінк (Kristian Klinck), представник партії "Союз 90/"Зелені" Зара Нанні (Sara Nanni) та вільний демократ Александер Мюллер ( Alexander Müller) розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу Бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.
Автори статті зазначили, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки в німецькій армії. "Це не що інше як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні", - зазначили вони.