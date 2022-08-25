У ФРН тисячі вийшли на акції до Дня незалежності України

Тисячі людей вийшли на вулиці німецьких міст, щоби продемонструвати 24 серпня свою солідарність з Україною. 31 рік тому Україна здобула незалежність, а пів року тому на неї напала Росія.

У День незалежності України, 24 серпня, через пів року після початку повномасштабного вторгнення Росії, тисячі людей вийшли у ​​Німеччині на демонстрації проти війни.

В акції у Берліні, за даними поліції, взяли участь близько 3500 людей. Демонстранти з українськими прапорами провели піший "парад свободи" від площі Брайтшайдплац до Бранденбурзьких воріт. У рамках заходу лунали українські пісні, учасники провели молитву за мир в Україні.

"З одного боку, сьогодні день великого жаху - минуло пів року відколи Росія атакувала всю Україну. Але водночас це і день великої свободи, незалежності, за яку стоїть і бореться Україна", - заявила Влада Воробйова, представниця об'єднання українських активістів у Німеччині "Віче".

Схожі заходи відбулися і в інших німецьких містах. Так, у Франкфурті-на-Майні, за даними поліції, на акцію підтримки України вийшли тисячі людей. У Майнці демонстранти на знак солідарності вишикувалися в живий ланцюг.

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День незалежності під звуки сирен

24 серпня, за підрахунками ЗМІ, в Україні сигнали повітряної тривоги лунали 189 разів, що стало абсолютним рекордом за шість місяців повномасштабної війни.

Найчастіше тривоги оголошували в Полтавській та Кіровоградській областях - 12 разів. По 11 разів вони були в Запорізькій та Дніпропетровській областях, по 10 - у Харківській та Черкаській. У Києві пролунало сім тривог сумарною тривалістю понад сім годин. За підрахунками столичної влади станом на вечір 24 серпня, загалом під час воєнного стану Київ пережив 514 повітряних тривог, загальний час яких становив понад 537 годин.

У День незалежності України Київ відвідав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Тим часом Росія нанесла декілька ракетних ударів, зокрема, по військовому об'єкту в Миргороді Полтавської області та по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області, внаслідок чого загинули понад 20 людей. Декілька повітряних цілей і різних регіонах знищили українські системи протиповітряної оборони.

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