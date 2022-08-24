Під виття сирен: як Київ відзначив День незалежності

Попри небезпеку атак та численні повітряні тривоги, в столиці України на День незалежності у небо підняли державний прапор та бойові знамена військових частин, а президент привітав на Майдані високого іноземного гостя.

День незалежності України цьогоріч припав на 182-й день широкомасштабної фази російської агресії. Цього дня частіше, ніж зазвичай, у столиці України звучали сирени повітряної тривоги. За підрахунками столичної влади станом на вечір 24 серпня, загалом під час воєнного стану Київ пережив 514 повітряних тривог, загальний час яких становив понад 537 годин. "Ви стали сильнішими на ще одну тривогу і ближчими до перемоги", - сповістив столичний додаток "Київ цифровий".

Велелюдний Хрещатик

Влада Києва попереджала про підвищену небезпеку у святкові дні, але, незважаючи на це та численні повітряні тривоги, центральна вулиця Києва Хрещатик була переповнена святково вбраними людьми, також і малими дітьми. Вони оглядали виставлену на центральній вулиці знищену російську військову техніку, спілкувалися і фотографувалися на її тлі. На запитання про відчуття від цієї виставки юнак Сергій, який утік з Лисичанська, сказав, що відчуває страх. "Це нагадує те, що я бачив на власні очі вдома. Зараз я живу у Києві, постійно вбираю оцю майку з побажанням російському кораблеві і почуваюся комфортно та у безпеці, попри всі ці тривоги", - сказав Сергій.

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Жінка середнього віку з цікавістю розглядала понівечені російські танки і бронемашини. Але близько до них не підходила. "Вони якісь мерзенні. Хоча такими й мають бути рештки тієї країни, де не знають, що таке родина і родинне тепло. Скоріше б уже їх наші хлопці викинули геть", - зітхнула вона. Натомість вбраний у святкову білу вишиванку киянин Євген заявив, що відчуває задоволення і радість: "Росіяни хотіли параду на Хрещатику - ось вони його мають. Наша перемога вже значно ближче, ніж хтось зараз може собі уявити", - впевнено додав Євген.

У Києві виставили знищену російську військову техніку Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Передчуття перемоги

У перемозі над російським агресором впевнені понад 90 відсотків українців, свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та соціологічної служби Центру Разумкова, проведеного з 5 по 12 серпня. Окрім віри в перемогу, українську націю зараз об’єднав і небувалий злет відчуття гідності через належність до української нації, стверджують соціологи. Вперше за 31 рік незалежної України надію щодо майбутнього держави відчувають понад 65 відсотків опитаних, а 40 відсотків "дивляться вперед із оптимізмом".

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Утім, щонайменше шість повітряних тривог, озброєні протидтиверсійні патрулі та посилені наряди поліції на вулицях нагадували про тривожні відчуття в столиці. Майдан незалежності пожвавився, коли там зовсім несподівано з'явивсябританський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Під час раптового візиту до Києва він оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на понад 54 мільйони фунтів стерлінгів. А президент України Володимир Зеленський нагородив британського гостя Орденом свободи, який "повністю відображає те, що Борис Джонсон робить для України і для всієї Європи".

Борис Джонсон прибув до Києва на День незалежності Фото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

Дрон-шоу з прапорами

Тим часом біля монумента Батьківщині-матері у межах урядового проєкту "Армія дронів" тривали приготування до підняття в повітря прапора України та знамен військових частин, які найбільше себе проявили в обороні країни від російський окупантів. Попри тривалу затримку на час повітряної тривоги, коли здіймати в небо літальні апарати заборонено, оператори з числа навчальних центрів "Дронаріум" та інших таки підняли усі бойові знамена і державний прапор на цьому символічному місці.

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь повідомив, що цей проєкт уже зібрав мільярд гривень і за ним укладено контракти на закупівлю "очей нашої армії" на суму 750 мільйонів гривень. "400 дронів вже передані ЗСУ. Крім того, ми отримали близько 100 дронів як подарунки і пожертви від людей з усього світу, з таких країн, як Німеччина, США, Великобританія, Японія, Австралія", - сказав Щиголь.

Незважаючи на багатократне виття сирен, кияни, які не були на Хрещатику чи біля Батьківщини-матері, вдома також не сиділи. У місті були заповнені вуличні кафе, у парках і скверах прогулювалися люди, на пляжах обабіч Дніпра засмагали відпочивальники. Стомлені спекою цього сонячного дня поспішали до супермаркетів, де організували виставки-продажі своєї продукції фермери довколишніх сіл.