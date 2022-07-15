Щоб не впасти в перший виліт, або На фронт після "Дронаріума"

Навчальний центр "Дронаріум" в останній тиждень липня вчергове підготував 37 операторів дронів для участі у бойових діях з відбиття російської агресії. Від початку повномасштабної війни Росії проти України ця школа випустила понад пів тисячі фахівців з аеророзвідки. Генштаб збройних сил України (ЗСУ) та міністерство цифрової трансформації мають намір налагодити системне постачання дронів для ЗСУ та навчання фахівців з їхнього керування.

Головне завдання - збереження життя військових

У протистоянні збройній агресії РФ в Україні вперше в історії сучасних воєн стало пріоритетним ведення дистанційних бойових дій із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Директор навчального центру "Дронаріум" з позивним "Прометей" заявив у розмові з DW, що бачить своїм головним завданням сприяння збереженню життів українських військових та навчання їх ефективному виконанню бойові завдання. "Ми тренуємо еліту нашої армії. В умілих руках дрони "живуть" на фронті 2-3 тижні, у невмілих - падають з першого вильоту. Тому наше завдання навчити хлопців літати, виконувати завдання і повертати цих "пташок", - пояснив "Прометей".

Директор "Дронаріума" - "Прометей"

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Водночас він переконаний, що навіть втрачений у бою дрон вартий цієї жертви, оскільки зберігає життя українських воїнів. "Якщо дрон втрачений уже в першому ж польоті, але він прикрив собою відхід групи і зберіг хоча б одному воякові життя, то він вже себе "відбив". Якщо цей дрон впав в першому ж польоті, але побачив танк, який ми змогли знищити, то він вже себе "відбив". Бо це неспівставні за цінністю речі - людське життя і вартість того дрону", - заявив директор школи дронів.

Випускники задоволені навчанням

Випускники курсу з керування дронами сповнені оптимізму і натхнення. Один з них, з позивним "Таран", сказав, що лише за тиждень опанував це мистецтво "з нуля" і тепер поспішатиме застосувати набуті навички на фронті. "Я набрався ще більшої впевненості і ще більше зрозумів, що перемога буде за нами і буде досить скоро", - сказав один з випускників. Він повідомив, що навчився керувати дронами, провадити розвідку ворожих територій та коригувати вогонь артилерії.

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Випускник школи дронів "Псих"

Інший випускник школи операторів дронів з позивним "Псих", є прикордонником. Він прагне провернутися на свою ділянку українського кордону і відстежувати порушників. "Я отримав колосальний досвід, хоча раніше ніколи не керував дроном. У цій роботі дуже багато нюансів і треба практикувати і практикувати щодня. Але тепер ми матимемо надійні "очі" на кордоні", - сказав військовик.

"Армія дронів"

В "Дронаріумі" вчать керуванню цивільними дронами, які не мають захисту від впливів ворожих станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ). Однак саме такі дрони найчастіше використовуються на першій лінії фронту. Навіть цивільні дрони, за словами інструкторів, спроможні у бойових умовах здійснювати аеророзвідку і наводити на цілі артилерію, кажуть в "Дронаріумі".

Такі апарати можуть залітати вглиб ворожих позицій на 10 кілометрів, транслювати відеосигнал у реальному часі, а також передавати його в штаб.

Міністр цифрової траснформації Михайло Федоров (л)

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який приїхав поспілкуватися з інструкторами "Дронаріума" та його випускниками, заявив, що прагне забезпечити армію такою кількістю дронів, щоби їх вистачало на кожну хвилину бойових дій. "Щоб кожну хвилину на першій лінії було 10 тисяч таких невеличких дронів по всій лінії фронту. На сьогодні українські збройні сили закуповують багато дронів. Волонтери провели неймовірну роботу, вони знаходять і купують дрони по всьому світу", - сказав Федоров.

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Дефіцит операторів на фронті

Генеральний штаб збройних сил України та міністерство цифрової трансформації запровадили проєкт "Армія дронів", який має на меті забезпечити системне постачання розвідувальних та ударних безпілотників для потреб української армії. Федоров заявив, що мета цього проєкту - забезпечити готовність не лише передової, а й другої і третьої ліній оборони розвідувальними дронами, які би щохвилини були готові піднятися в повітря. Він повідомив, що у рамках проєкту "Армія дронів" уже зібрано 600 мільйонів гривень та укладено контракти на постачання кількасот професійних військових безпілотників. Але на сьогодні найбільшою проблемою є швидка підготовка операторів цих літальних апаратів.

Вручення сертифікатів у "Дронаріумі"

Директор "Дронаріума" розповів, що зараз школа має кілька навчальних центрів по всій Україні, кожен з яких готує по 30-40 бійців на тиждень. "За п'ять днів ми навчаємо хлопців виконувати бойові завдання, маємо практику тактичних ігор, пошуку різних об'єктів, орієнтування, навчаємо літати в зонах дії радіоелектронної боротьби", - розповів "Прометей". Урядовці заявили про своє прагнення об'єднати зусилля усіх таких шкіл і налагодити системну закупівлю дронів та їх ремонт.