"Армія дронів": Україна вже отримала сто великих безпілотників

Україна в межах проєкту "Армія дронів" уже отримала близько ста великих безпілотників, які можуть долати великі відстані. Стільки ж великих БПЛА має надіти до кінця жовтня-початку листопада, повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю агенції "Укрінформ".

"Зараз у нас майже 2,5 тисячі кілометрів лінії фронту. Є ще глибина фронту, яку ми умовно розділили на чотири рівні. Перша лінія - це до трьох км, друга, третя та четверта - 60, 70 і 120 км відповідно. Так ось, для трьохкілометрової зони нам потрібно до десяти тисяч дронів. Це маленькі "пташки", які можуть використовуватись у побуті. Вони потрібні для міських боїв та здійснення розвідки на невеликі відстані", - розповів віцепрем'єр.

Для трьох інших ліній фронту, зазначив Федоров, потрібні великі безпілотники, які літають на довгі відстані. Таких дронів уже законтрактовано більше 200 штук - орієнтовно стільки їх потрібно, щоб ЗСУ могли виконувати тактичні завдання на лінії фронту. "Вони починають поступово надходити - близько 100 штук вже в Україні. Я думаю, що до кінця жовтня-початку листопада усі законтрактовані дрони будуть у нас", - повідомив він.

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"Тепер наше завдання, щоб постійно підтримувати цю кількість безпілотників. Тобто, незалежно від того, скільки їх буде знищено ворогом, ми маємо забезпечити можливість їх оперативного поновлення. Для цього ми постійно шукаємо можливості для купівлі цих дронів, ремонтуємо старі, відкриваємо хаби для їх відновлення та, звісно, навчаємо на постійній основі пілотів", - додав Федоров.

За його словами, наразі на купівлю нових БПЛА вже вдалося зібрати близько 855 мільйонів гривень.

Як приєднатися до збору

Задонатити на дрон або віддати власний можна на спеціальному лендингу на сайті UNITED24. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.

Надіслати свій дрон можна на склад партнерів проєкту - Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine в США. Звідти його доставлять в Україну. Українці також зможуть відправити посилку через будь-яке відділення "Нової пошти". Достатньо принести дрон, сказати кодові слова - "доставка для ЗСУ на "Армію дронів" - і оператор самостійно оформить відправлення.

Проєкт стартував 1 липня 2022 року.

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