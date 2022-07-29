Чи вдалося ЗСУ зупинити "вогняний вал" росіян на фронті?

Звідси США разом з понад 50 своїми країнами-союзниками координують військову допомогу Україні, що стала жертвою російської агресії: велике захищене від прослуховування приміщення, тимчасово прокладені комп'ютерні кабелі, офіцери у військових формах багатьох західних країн працюють перед ноутбуками, підтримують зв'язок багатьма мовами зі своїми командними штабами вдома, а також з українським урядом. Таку картину змальовують журналісти низки американських ЗМІ, яким вдалося побувати в американській Казармі Патча в Штутгарті на південному заході Німеччини. Саме тут розташовується Європейське командування армії США (EUCOM).

З початку липня EUCOM перебуває під командуванням американського генерала Крістофера Каволі. Цей офіцер народився в 1964 році у Вюрцбургу на півдні Німеччини в сім'ї військовослужбовців армії США, розквартированих у Німеччині, і вважається експертом з питань Європи та Росії, оскільки він захистив науковий ступінь за спеціалізацією "Східноєвропейські дослідження" у Єльському університеті. Дехто очікує, що Каволі також займатиметься зміцненням східного флангу НАТО у відповідь на війну Росії проти України.

Генерал Крістофер Каволі

Штаб з питань України у EUCOM

До поспіхом створеного штабу EUCOM в Україні постійно надходять вимоги й прохання української армії. Це "атмосфера, як за часів союзників у Другій світовій війні", писало наприкінці липня видання The Washington Post. Відправною точкою стала конференція міністрів оборони багатьох держав з метою підтримки України, скликана США на авіабазі Рамштайн у Німеччині 26 квітня.

Нині понад 50 держав підтримують Україну постачанням зброї під егідою США. Протягом кількох місяців вони координували політичні дії в рамках так званої Контактної групи щодо того, яка країна може постачати Україні ту чи іншу зброю, а також яким чином важкі озброєння, як-от американські РСЗВ HIMARS або самохідні гаубиці PzH 2000, що поставляються з Німеччини та Нідерландів, потраплятимуть на український фронт.

Штаб-квартира американських військ у Європі

Тепер Росія має реагувати на дії України

Ця допомога, можливо, стала поворотним моментом, вважає німецький експерт з питань України та Східної Європи Ніко Ланґе (Nico Lange). "Вирішальним моментом останніх кількох днів є те, що Росія тепер змушена реагувати на заяви та дії українців. Досі все було навпаки: українці були змушені реагувати на все, що робила Росія", - пояснив Ланґе в інтерв'ю DW. Кількість обстрілів з боку росіян зменшилася в п'ять-шість разів, як тільки українська армія почала використовувати HIMARS, що можуть знищувати логістичні центрі росіян і їхні склади з боєприпасами, підтвердив радник президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи зможе HIMARS переламати її хід

За словами Ніко Ланґе, "Росія зараз перекинула значні сили на південь як у бік Херсона, так і Запоріжжя, щоб зміцнити там свої позиції й зосередитися на закріпленні та утриманні захоплених територій". За даними розвідки міноборони Великобританії, російські підрозділи використовують для захисту територію навколо найбільшої в Європі атомної електростанції - ЗАЕС, розташованої поблизу Запоріжжя. "Російські сили, ймовірно, використали значну територію станції, а також прилегле місто Енергодар, для відпочинку своїх військ", - йдеться у щоденному звіті британських розвідників. У ньому також наголошувалося, що Росія "використовує захищений майданчик атомної електростанції, щоб знизити ризик для своєї техніки та особового складу від нічних українських нападів".

На початку серпня глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), мабуть, з цієї причини знову зажадав доступу на ядерний об'єкт. "З цього видно, що війна змінюється", - каже експерт Ніко Ланґе, - "і що Росія тепер змушена реагувати на ті речі, які робить Україна". За його словами, міф про те, що Росія може "нескінченно нарощувати ескалацію", спростовано, адже в воєнному плані у Росії "величезні" проблеми. "І на північ від Харкова, і в Херсоні на півдні росіяни переходять до захисту та демонструють рішучість утримати цю територію", - додає він.

Український контрнаступ і партизани

Упродовж кількох тижнів президент України Володимир Зеленський оголошував початок контрнаступу на півдні країни. Експерт Ланґе це коментує так: "Українська атака не буде схожа на атаку росіян з їхньою тотальною вогневою хвилею. Вона також спиратиметься на партизанів, на повстання в окупованих містах, на операції мобільних груп у тилу ворога".

З окупованого військами РФ міста Херсона надходять повідомлення в соціальних мережах про розклеєні листівки та плакати, які застерігають російських окупантів. "Ми знаємо всі ваші маршрути патрулювання", - йдеться в застереженнях, або "Херсон - це Україна". "У росіян великі проблеми з контролем над цими територіями", - вважає Ланґе. "В окупованій частині Запорізької області спостерігається значна партизанська активність: уночі розстрілюють патрулі росіян. Також у Мелітополі, як і в Херсоні, висять плакати проти російських окупантів, проводяться акції з листівками. Там завжди висить щось нове", - каже Ланґе.

Нещодавно керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай написав про партизанську акцію в окупованому росіянами селищі Біловодськ. Там українські партизани нібито обстріляли та поранили призначеного Росією мера та його заступника. Всі подальші пошуки росіянами українських підпільників не мали успіху. Незалежних підтверджень цієї інформації немає.

Дивним є й місце інциденту: Біловодськ розташований глибоко на окупованій Росією території Луганської області, всього за 40 кілометрів від російського кордону, на північ від колишньої так званої лінії зіткнення, що розділяла з 2014 року до вторгнення наприкінці лютого цього року окуповану частину Донбасу від контрольованої Україною території Луганської області. Таким чином, твіт губернатора області можна інтерпретувати і як сигнал західним союзникам, мовляв, дивіться: партизанська боротьба набирає обертів навіть у віддалених регіонах.

Українцям потрібні ракети ATACMS

Саме це селище недосяжне для ракет, поставлених досі США до систем HIMARS або MLRS. Тобто йдеться про ракети типу M31 з максимальною дальністю ураження 84 кілометри. Проте ці РСЗВ можуть також стріляти ракетами ATACMS (Army Tactical Missile System) з дальністю до 300 км. Україна вже давно просить цю зброю у західних союзників та їхнього оперативного центру в EUCOM у Штутгарті. Досі США виступали проти цього, оскільки в поле досяжності української армії можуть потрапити й цілі на російській території. Проте в останні місяці готовність постачати сучасніші та потужніші системи озброєнь зросла.

Читайте також: Генерал армії США: HIMARS для України - це лише початок