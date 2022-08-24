Джонсон оголосив новий транш безпекової допомоги Україні

Під час третього від початку повномасштабної війни РФ візиту в Київ британський прем'єр анонсував новий пакет допомоги на 54 мільйони фунтів стерлінгів, що включатиме сотні безпілотників та протитанкові боєприпаси.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон знову прибув в Київ та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в День незалежності української держави. Про це у середу, 24 серпня, повідомляє пресслужба британського уряду. Це вже третій візит Джонсона в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Те, що відбувається в Україні, має значення для всіх нас, тому я сьогодні тут, щоб сказати, що Сполучене Королівство з вами і буде з вами протягом наступних днів і місяців. Ви можете перемогти і Ви переможете", - заявив Джонсон.

54 мільйони стерлінгів на безпілотники та протитанкові снаряди

Під час зустрічі з українським лідером Зеленським Борис Джонсон оголосив новий пакет безпекової підтримки для України, сумою в 54 мільйони фунтів стерлінгів (понад 63 млн євро). Як йдеться на сайті уряду країни, допомога включатиме безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпаси.

Зокрема Великобританія передасть Києву 850 ручних мікродронів Black Hornet, які розроблені спеціально для використання в містах і селах та призначені для виявлення наближення сил противника.

"Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, меншими за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен безпілотник передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб піхота могла безпечно захищати міські території", - пояснюється на сайті британського уряду.

Водночас там заявили про плани надати Україні транспортні засоби для пошуку мін у прибережних водах.

"Орден Свободи" для Джонсона

Також, за даними пресслужби британського уряду, лідери Великобританії та України обговорили виклики для держави під час майбутньої зими.

Крім того, Зеленський нагородив Джонсона "Орденом Свободи" - найвищою нагородою України, яка може бути вручена громадянам інших країн.

Це останній візит Бориса Джонсона в Київ на посаді прем'єр-міністра Великобританії перед його відставкою на початку вересня.

Від початку вторгнення РФ Великобританія виділила Україні понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги Україні. Крім того, Сполучене Королівство реалізує програму підготовки українських військових, до якої долучилися вже інструктори з восьми інших країн.

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