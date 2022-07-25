Борис Джонсон на прощання прибуде в Україну - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон планує "прощальну поїздку" до Києва, щоби зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським перед тим як залишити свій кабінет на Даунінг-стріт у вересні. Про це 24 липня повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на співрозмовника в уряді країни.

"Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим союзником. Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує Зеленського. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду", - цитує видання співрозмовника.

Це може стати третім візитом Джонсона в Україну від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Вперше британський прем'єр прибув у Київ 9 квітня, незадовго після звільнення Київщини від російських окупантів. Другий візит відбувся 17 червня. Тоді Джонсон оголосив про масштабну тренувальну програму для українських військ, яка стартувала у Великобританії в липні. В її рамках вишкіл пройдуть 10 тисяч українських солдатів. Днями Джонсон відвідав тренувальний полігон у Північному Йоркширі та приєднався до тренування українських бійців.

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7 липня Джонсон оголосив про відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Претендентами на його місце є колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Лізз Трасс.

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