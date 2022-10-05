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ЗАЕСФото: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У РФ "зареєстрували" Запорізьку АЕС як російську компанію

Ольга Журавльова
22 хв. тому

В українській державній компанії "Енергоатом" рішення росіян про "перереєстрацію" Запорізької АЕС назвали нікчемним.

https://www.dw.com/uk/u-rf-zareestruvali-zaporizku-aes-ak-rosijsku-kompaniu/a-63344786

Російська державна корпорація "Росатом" створила акціонерне товариство "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС" з реєстрацією в Москві, щоб керувати окупованою з березня ЗАЕС. Про це у середу, 5 жовтня, повідомила українська національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом".

В "Енергоатомі" це рішення назвали нікчемним.

"Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі", - йдеться у повідомленні компанії. 

За даними російських інформагенцій, нову компанію у складі "Росатома" зареєстрували 3 жовтня.

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Глава "Енергоатома" виконуватиме обов'язки гендиректора ЗАЕС

Президент національної НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що він буде виконувати обов'язки генерального директора ЗАЕС.

"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів я прийняв рішення взяти на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької АЕС. Адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова", - сказав він у своєму відеозверненніу Telegram-каналі.

За словами Котіна, всі подальші рішення стосовно роботи станції прийматимуться безпосередньо у центральному офісі "Енергоатому". "Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть, як і раніше, вирішуватись технічним персоналом АЕС за погодженням із центральним офісом компанії, а саме виконувачем обов’язків головного інженера Юрієм Чернічуком під керівництвом виконувача обов’язків першого віцепрезидента -технічного директора НАЕК "Енергоатом" Юрія Шейка", - зазначив він.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що після звільнення з російського полону Мурашов не керуватиме станцією. 30 вересня російські військові затримали гендиректора ЗАЕС та вивезли його в невідомому напрямку, 3 жовтня стало відомо про його звільнення. Нині він перебуває на підконтрольній Україні території. 

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