МЗС України вимагає від РФ звільнити гендиректора ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України закликало ООН, МАГАТЕ та країни Великої сімки вжити заходів для звільнення генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого 30 вересня затримали російські військові.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії негайно звільнити затриманого російським патрулем 30 вересня генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Ігоря Мурашова. Відповідну заяву було оприлюднено на сайті українського відомства у суботу, 1 жовтня.

"Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС", - заявило українське відомство.

МЗС України рішуче засуджує затримання Мурашова російськими військовими та закликає міжнародну спільноту, зокрема Організацію об'єднаних націй (ООН), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та країни Великої сімки вжити рішучих заходів з метою його звільнення, йдеться у заяві.

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У МАГАТЕ тим часом повідомили, що звернулися до російської влади за роз’ясненнями щодо інциденту. "Ми зв'язалися з російською владою і просимо надати роз'яснення", - цитує представника МАГАТЕ агенція Reuters.

Російські військові затримали гендиректора ЗАЕС

Нагадаємо, раніше у суботу голова державної компанії "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що російські військові 30 вересня викрали гендиректора ЗАЕС. За його даними, Мурашова затримав російський патруль, коли той прямував додому в місті Енергодар, та зі зав'язаними очима відвіз у невідомому напрямку. Про місцеперебування гендиректора ЗАЕС наразі не відомо.

Котін закликав російських військових і представників державної корпорації РФ "Росатом" негайно звільнити гендиректора ЗАЕС і повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпечної експлуатації станції. Він також звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та до керівника Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, Тома Мітчелла з проханням сприяти звільненню Мурашова з полону РФ.

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У коментарі ВВС Котін припустив, що росіяни прагнуть змусити Мурашова підписати згоду на роботу на "Росатом", представники якого з'явилися у місті напередодні незабаром після проголошення президентом РФ Володимиром Путіним анексії псевдоутворень "ЛДНР" та Запорізької і Херсонської областей. На меті - підпорядкувати ЗАЕС "Росатому". Такі спроби відбувалися і раніше, утім, Мурашов неодноразово відмовлявся співпрацювати з росіянами, наголосив глава "Енергоатому".

ЗАЕС - найбільша атомна електростанція у Європі, яка з березня перебуває під контролем російських військових та постійно піддається обстрілам. У вересні місія МАГАТЕ здійснила візит на станцію, за результатами якого оприлюднила звіт, в якому закликала до створення демілітаризованої зони навколо станції.