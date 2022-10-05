Запорізька АЕС залишилася без керівника - МАГАТЕ

Звільнений з російського полону директор ЗАЕС не керуватиме станцією, повідомила преслужба МАГАТЕ. РосЗМІ пишуть, що ЗАЕС перебуватиме "під керівництвом профільних відомств РФ".

Звільнений з російського полону генеральний директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов більше не керуватиме ЗАЕС, яка від березня перебуває під контролем російських військових, повідомила ввечері вівторка, 4 жовтня, пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Наразі пан Мурашов перебуває зі своєю родиною і не продовжуватиме роботу на ЗАЕС. Хто займе його місце, неясно", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ у Twitter.

Тим часом російське пропагандистське агентство "РИА-Новости" із посилання на міністерство закордонних справ РФ пише, що "ЗАЕС працюватиме під керівництвом профільних відомств РФ".

Затримання Мурашова

Як повідомляла українська компанія "Енергоатом", 30 вересня російський патруль затримав Мурашова дорогою від атомної станції до Енергодару та із зав'язаними очима вивіз у невідомому напрямку.

2 жовтня МАГАТЕ зв'язалося з російськими органами, щоб отримати роз'яснення щодо затримання гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Йому сказали, що Мурашова "затримали тимчасово". Про звільнення очільника ЗАЕС 3 жовтня повідомив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Державна українська компанія "Енергоатом" поширила фото визволеного Мурашова з військовими на тлі українського прапора та повідомила, що окупанти "викинули його на підконтрольну Україні територію" ввечері 3 жовтня. Деталі його утримання і звільнення не розголошувалися.

Як повідомлялось раніше, цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має відвідати Київ та Москву для проведення консультацій, спрямованих на "якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)".

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