Глава МАГАТЕ відвідає Київ та Москву наступного тижня

Рафаель Гроссі продовжує консультації щодо узгодження і впровадження зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької АЕС, йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Київ та Москву. Очікується, що це станеться наступного тижня. Про це повідомили в МАГАТЕ в ніч на неділю, 2 жовтня.

"Рафаель Гроссі продовжує консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)", - йдеться у повідомленні.

Затримання гендиректора ЗАЕС

У заяві також повідомляється, що МАГАТЕ зв'язалося з російськими відповідними органами, щоб отримати роз'яснення щодо затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова 30 вересня. Йому сказали, що Мурашова "затримали тимчасово" - він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

В агентстві наголошують, що це суттєво впливає на щонайменше два з семи основних принципів ядерної безпеки: гендиректор ЗАЕС несе відповідальність за ядерну безпеку об'єкта, а також за дотримання всіх операційних процедур, у тому числі і тих, які стосуються радіаційної безпеки. "Його відсутність на службі, таким чином, також має миттєвий та серйозний вплив на процес прийняття рішень щодо забезпечення безпеки та захисту станції", - заявив Гроссі та висловив сподівання, що Мурашов безпечно і швидко повернеться до своєї родини та зможе відновити виконання посадових обов'язків на ЗАЕС.

Візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС у вересні

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала ЗАЕС. У звіті за результатами візиту вказувалося, що до завершення бойових дій необхідно вжити заходів для запобігання ядерній аварії, яка може статися внаслідок фізичного пошкодження станції, зокрема, цього можна досягти шляхом створення захисної зони ядерної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає "зону захисту" ЗАЕС, якщо йдеться про демілітаризацію об'єкта, окупованого РФ.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що візит місії МАГАТЕ на станцію не приніс відчутних результатів і необхідно розглянути інші варіанти дій. Тому Україна запропонувала створити міжнародну місію з демілітаризації ЗАЕС. За задумом, вона мала би складатися з представників Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй та інших організацій, і сприяти виведенню російських військ із території станції та тридцятикілометрової території навколо неї.