Київ закликає Будапешт припинити "антиукраїнську риторику"

Через "зневажливі висловлювання" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана МЗС України викликало угорського посла. Напередодні Орбан порівняв Україну з Афганістаном та назвав її "нічийною землею".

Міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало угорського посла через "зневажливі висловлювання" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, і закликала Будапешт припинити "антиукраїнську риторику". Про це йдеться в поширеній у вівторок, 31 січня, заяві пресслужби МЗС України.

"31 січня до міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому висловлено рішучий протест у зв'язку із нещодавніми зневажливими щодо України висловлюваннями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана", наголошується в повідомленні.

У МЗС України зазначили, що "антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам". Зазначається, що Угорщину було закликано зупинити негативну тенденцію, аби "уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами". "Було підкреслено, що Україна, зі свого боку, готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Роздуми Орбана про "нічийну землю"

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в розмові з журналістами заявив, що Росія вже не зможе завоювати Україну та встановити в країні проросійський уряд. Тому, на його думку, нині мета Росії полягає в тому, аби перетворити Україну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз". Росіяни нібито вже досягли в цьому успіху, адже тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Водночас Орбан визнав успіхи України у війні, однак висловив сумнів щодо подальших перемоги. Він переконаний, що у минулому РФ на початку війн завжди була слабка через "корупцію, нехлюйство", але пізніше їх "неможливо зупинити".

Нагадаємо, Угорщина тривалий час займає лояльну до Кремля позицію. Будапешт неодноразово блокував чи погрожував блокувати європейські санкції проти Росії та заходи на підтримку України.

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