Папа Римський готовий зустрітися з Зеленським і Путіним
Валерій Сааков
36 хв. тому
Заради закінчення війни в Україні й досягнення миру понтифік готовий до зустрічі з лідерами України й РФ. Про свою готовність до перемовин з Зеленським і Путіним Франциск говорить не вперше.
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Папа Римський Франциск готовий до зустрічі з президентами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним задля обговорення закінчення війни в Україні. Про свою готовність до перемовин понтифік заявив у неділю, 5 лютого, під час повернення зі своєї останньої подорожі Африкою, повідомляє українська служба Радіо Ватикану.
"Я відкритий для зустрічі з обома президентами, з президентом України та з президентом Росії", - відповів Франциск на запитання журналіста NBC NEWS про можливість зустрічі з російським і українським лідерами для обговорення миру.
За словами понтифіка, він не поїхав до Києва тільки тому, що на той момент не було змоги здійснити такий самий візит до Москви. На тлі цього понтифік нагадав, що вчинив безприкладний жест, коли на другий день війни поїхав до російського посольства повідомити про своє бажання поїхати до Москви, щоб поговорити з Путіним, поки є невеличке вікно для переговорів. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров відповів, що він цінує це, але сказав: "Згодом побачимо", - розповів Франциск, якого цитує італійське видання Corriere della Sera.