Зеленський про переговори з Путіним: Немає з ким говорити

Президент України Володимир Зеленський не вважає за доцільне проводити переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив у п'ятницю, 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення РФ, на пресконференції, коли турецькі журналісти запитали його, чи прийняв би він відповідну пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якби вона надійшла.

"Він знає мою позицію. Я не сприймаю цього. Я йому говорив ще до війни: посадіть Путіна за стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він. А зараз він вважає, що може. Зараз ми не можемо. Це не та вже людина. Там нема з ким говорити", - сказав Зеленський.

Він також заявив, що навіть "теоретично не думає, як можуть пройти перемовини". "Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала "формулу миру". Там є крок за кроком - як ми це бачимо", - пояснив Зеленський. За його словами, після виконання всіх пунктів цієї формули можлива "дипломатична фіксація кінця війни".

"Все одно, що буде з Росією після її поразки"

У ході пресконференції Зеленський також прокоментував слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав раніше, що хоче "аби Росія програла, але не розчавили". "Більшість держав Європи вірять в перемогу України, а значить - в поразку Москви. І головне питання, а що тоді буде з Росією? Чесно, мені все одно", - сказав він.

РФ, за словами Зеленського, повинна думати про свою державу, і якби вона це робила, то не було би війни. "Якби вони думали про свободу слова, демократію, економічні реформи, про своїх людей, щоб вони не були жебраками, не було рабства, то вони були би багатою державою. Але на все це потрібен час, потрібно думати", - наголосив він. При цьому президент України додав, що не потрібно думати за Росію, а треба посилювати тиск, санкції та ізоляцію, і тоді російська еліта буде думати над тим, що робити, аби сісти за стіл переговорів.

Зокрема, Зеленський повідомив, що збирається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Однак місце та час такої зустрічі він не уточнив. "Я вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не лише у війні. Питання у тому, що ми держави, які зацікавлені у тому, щоб зберегти економічні відносини. Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність, а значить, має зробити все, щоб РФ вийшла з нашої території", - зазначив він.

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"Перемога буде з цим президентом"

На пресконференції "5 канал" запитав Зеленського, чи не шкодує він про прохання до українців перед наступом РФ "не піддаватись на провокації", що журналістка назвала "применшенням загрози". Доставити запитання, сформульоване одразу з кількох, їй не дали. Зеленський відповів так: "Я тут був з 24 лютого, нікуди не дівся. Ми не втратили державу. Завдяки народу України і нашим Збройним силам. І напевно завдяки трошки мені, як би вам це не неприємно було чути. Я ніякий не герой, але я напевно хоч щось зробив, раз ми тут. Ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори - "мінські угоди" тощо. Ми переможемо з таким, як є президентом. А з тим, що було, ми не перемогли".

Зеленський продовжив: "Незважаючи на ті чи інші звинувачення, я знищив російську присутність в парламенті України, знищив російські телеканали в Україні, знищив олігархів. Вибачте, один з них - власник вашого каналу".

Пресконференція тривала трохи більше двох годин.