Зеленський розпустив делегацію України в ТКГ по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 вересня, визнав такими, що втратили чинність, укази щодо української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України.
ТКГ створили у червні 2014 року для переговорів щодо припинення війни на Донбасі. До її складу входили представники України, Росії та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Українську делегацію довго очолював колишній президент Леонід Кучма, останніми роками - перший президент Леонід Кравчук, який помер 10 травня цього року.
У цьому форматі обговорювали виконання мінських домовленостей, доручень "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини та Франції). Темами засідань були, зокрема, питання припинення вогню чи обміну полоненими.