Зеленський розпустив делегацію України в ТКГ по Донбасу

На сьомому місяці повномасштабної війни, розв'язаної Росією, президент Зеленський розпустив делегацію України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

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Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 вересня, визнав такими, що втратили чинність, укази щодо української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України.

ТКГ створили у червні 2014 року для переговорів щодо припинення війни на Донбасі. До її складу входили представники України, Росії та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Українську делегацію довго очолював колишній президент Леонід Кучма, останніми роками - перший президент Леонід Кравчук, який помер 10 травня цього року.

У цьому форматі обговорювали виконання мінських домовленостей, доручень "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини та Франції). Темами засідань були, зокрема, питання припинення вогню чи обміну полоненими.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зірвала засідання ТКГ, відмовившись від участі в ньому. Згодом 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" псевдореспублік на Донбасі, що в Україні розцінили як вихід з мінських угод.

Відповідний указ Путіна передбачав введення військ РФ на Донбас.

О п'ятій ранку 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України одразу з декількох напрямків. Київ розірвав дипломатичні стосунки з Москвою.

Станом на 2 вересня повномасштабна війна РФ проти України триває 191-й день.