  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Президент Зеленський
Президент ЗеленськийФото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський розпустив делегацію України в ТКГ по Донбасу

Анастасія Шепелева
2 год. тому

На сьомому місяці повномасштабної війни, розв'язаної Росією, президент Зеленський розпустив делегацію України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

https://www.dw.com/uk/zelenskij-rozpustiv-delegaciu-v-tristoronnij-kontaktnij-grupi-po-donbasu/a-62999544

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 1 вересня, визнав такими, що втратили чинність, укази щодо української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на сході України.

ТКГ створили у червні 2014 року для переговорів щодо припинення війни на Донбасі. До її складу входили представники України, Росії та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Українську делегацію довго очолював колишній президент Леонід Кучма, останніми роками - перший президент Леонід Кравчук, який помер 10 травня цього року.

У цьому форматі обговорювали виконання мінських домовленостей, доручень "нормандської четвірки" (лідерів України, Росії, Німеччини та Франції). Темами засідань були, зокрема, питання припинення вогню чи обміну полоненими.

За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зірвала засідання ТКГ, відмовившись від участі в ньому. Згодом 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" псевдореспублік на Донбасі, що в Україні розцінили як вихід з мінських угод.

Відповідний указ Путіна передбачав введення військ РФ на Донбас

О п'ятій ранку 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України одразу з декількох напрямків. Київ розірвав дипломатичні стосунки з Москвою.

Станом на 2 вересня повномасштабна війна РФ проти України триває 191-й день.

"РФ здійснює геноцид мешканців Донбасу"

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Судно Razoni

Судно з українським зерном сіло на мілину в Босфорі

Конфлікти
3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Британські солдати навчали військових ЗСУ експлуатувати гармати L119

ЄС організує військову тренувальну місію для України

ЄС організує військову тренувальну місію для України

Конфлікти
2 год. тому
Китайські солдати 29 серпня в Примор'ї, куди прибули для участі в навчаннях "Схід-2022"

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Військові навчання Схід-2022: друзі Росії демонструють зброю

Конфлікти
18 год. тому
Український військовий в окопі

Наступ ЗСУ на півдні: що кажуть про нього західні експерти

Наступ ЗСУ на півдні: що кажуть про нього західні експерти

Конфлікти
20 год. тому
Російська література в книжкових крамницях Києва

Як війна Росії вплинула на шкільні програми в Україні

Як війна Росії вплинула на шкільні програми в Україні

Освіта
23 год. тому
Російські військові на острові, що входить до складу архіпелагу Земля Франца-Йосифа, травень 2021 року

Чи вплине війна РФ в Україні на боротьбу за Арктику

Чи вплине війна РФ в Україні на боротьбу за Арктику

Політика
23 год. тому
Під час оголошення про створене об'єднання російської опозиції в Ірпені

В Україні оголосили про нове об'єднання російської опозиції

В Україні оголосили про нове об'єднання російської опозиції

Конфлікти
1 вересня 2022 р.
На головну сторінку