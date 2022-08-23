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Володимир Зеленський
Президент України Володимир ЗеленськийФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зеленський: Україна не готова до припинення вогню

Тетяна Кирилюк | Роман Гончаренко
42 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський вважає що ймовірні угоди з РФ означатимуть "пастку" і втрату півдня країни. "Мінська-3 не буде", - сказав він за підсумками саміту "Кримська платформа".

https://www.dw.com/uk/zelenskij-ukraina-ne-gotova-do-pripinenna-vognu-i-peregovoriv-z-rf/a-62904489

Україна не готова припиняти вогонь і проводити переговори з РФ за нинішньої ситуації, заявив у вівторок, 22 серпня, кореспонденту DW за підсумками саміту "Кримської платформи" Володимир Зеленський.

"Ми до режиму припинення вогню ще не готові, - сказав президент. - Мінська-3 не буде, чи Мінська-5 чи 7. Ми в ці ігри не будемо грати. Ми так втратили частину наших територій". За його словами, ймовірні угоди з РФ означали би "пастку" і втрату півдня України.

"Потім будуть якісь умови, це буде декілька років, а ми перед цим не будемо мати ні виходу до моря, нічого не будемо мати. Вони (армія РФ - Ред.) після цього розвернуться і підуть на Миколаїв, на Одесу", - сказав він.

На думку українського лідера, після цього російські військові можуть знову спробувати захопити Київ. "Тому стабілізувати ситуацію там, де зараз знаходяться війська, щоб тільки якось заспокоїти РФ, держава Україна не буде", - наголосив він.

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Відповідаючи на запитання DW після саміту український лідер також сказав, що Київ не зможе погодитися на переговори з Москвою у разі, якщо над полоненими українськими військовими чинитимуть судилище в Маріуполі. "Якщо буде судилище або ті чи інші страшні кроки, можна забути про все, про всю майбутню хоч якусь там дипломатію", - сказав Зеленський.

Наприкінці липня в інтерв'ю DW радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори з Москвою можливі лише за умови потужних тактичних перемог української армії на південному та східному напрямках.

Останні переговори між Україною та Росією відбулися 29 березня у Стамбулі. За підсумками тієї зустрічі українська делегація передала Росії пропозиції щодо майбутнього договору про систему безпекових гарантій, до якого мали долучитись міжнародні партнери. Утім відтоді прогресу у цьому питанні не відбулося. 

Михайло Подоляк про контрнаступ, Єрмака і переговори з РФ

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Зеленський: Україна не готова до припинення вогню

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