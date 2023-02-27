Зеленський ввів у дію санкції проти компаній ПВК "Вагнер"

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти компаній і осіб, пов’язаних із засновником ПВК "Вагнер". До "чорного списку" ввійшли й члени родини Пригожина.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, пов'язаних із засновником російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Обмеження діятимуть десять років.

Згідно з опублікованим указом на сайті Офісу президента, санкції запроваджені, зокрема, й проти членів родини засновника ПВК - Пригожиної Поліни Євгенівни (1992 року народження), Пригожиної Вероніки Євгенівни (2005 року народження), Пригожиної Катерини Сергіївни (1999 року народження). Також у санкційному списку є Дмитро Уткін, якого вважають керівником ПВК (має позивний "Вагнер").

Серед компаній, щодо яких введені обмеження: ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтінг" (керуюча компанія ресторанного холдингу Пригожина), "Ритм", "Конкорд М", "Аурум", "Комбінат харчування", "Музей шоколаду", "Магазин купців Єлісеєвих" та інші.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

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ЄС запроваджує додаткові санкції проти ПВК "Вагнер"

Євросоюз 26 лютого оголосив про додаткові санкції проти ПВК "Вагнер" у зв'язку з "порушеннями прав людини" в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), Малі, Судані та Україні.

До "чорного списку" додано 11 фізичних і сім юридичних осіб, пов'язаних із ПВК. Серед них двоє командувачів сил "Групи Вагнера", які "брали активну участь" у захопленні українського міста Соледар у січні 2023 року. Саму ПВК внесли до санкційного списку Євросоюзу в грудні 2021 року.

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