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Центр ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі
Центр ПВК "Вагнер" у Санкт-ПетербурзіФото: Igor Russak/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Верховна Рада України визнала російську приватну військову компанію "Вагнер" міжнародною злочинною організацією та просить світ визнати російські ПВК терористичними.

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Верховна Рада визнала російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" міжнародною злочинною організацією. Як повідомляє в понеділок, 6 лютого, народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк, за відповідну постанову проголосували 333 депутати.

У постанові йдеться, що "вагнерівці" з 2014 року безпосередньо причетні до реалізації агресивної політики Росії щодо України, перебувають під повним контролем російської держави і є одним з інструментів війни РФ проти України.

Члени цієї ПВК застосовують в Україні зброю проти мирного населення, причетні до примусового переміщення цивільних, зґвалтувань, викрадення дітей, і українські правоохоронці розслідують за цими фактами кримінальні провадження, зокрема за статтями про тероризм, пояснюється в документі.

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Рада просить світ визнати російські ПВК терористичними

Рада зазначає, що міжнародний характер злочинної діяльності "Вагнера" підтверджується її діями в країнах Африки (ЦАР, Малі, Лівія) та Близького Сходу (Сирія). "Члени ПВК "Вагнер" причетні до тяжких кримінальних правопорушень, у тому числі масових позасудових страт, тортур, зґвалтувань, викрадень, утримання заручників тощо", - йдеться в постанові.

Іншою постановою, ухваленою 336 голосами, парламент звернувся до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Північноатлантичного альянсу (НАТО), урядів і парламентів іноземних держав щодо визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

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США визнали "вагнерівців" міжнародними злочинцями

26 січня США визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.

Як пояснили в американському уряді, угруповання "несе відповідальність та бере участь у нападах на жінок, дітей або будь-яких цивільних осіб", а також "займається викраденнями, насильницьким переміщенням і нападами на школи, лікарні, релігійні об'єкти або місця, де цивільні особи шукають притулку". Усі ці дії "становлять серйозне порушення прав людини й порушення міжнародного гуманітарного права".

Раніше речник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявляв, що, за оцінками США, в Україні воює приблизно 50 тисяч найманців із ПВК "Вагнер", зокрема приблизно 40 тисяч завербованих ув'язнених.

Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну

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