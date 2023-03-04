Українські війська можуть частково залишити Бахмут - ISW

Американські аналітики вважають, що командування ЗСУ може ухвалити рішення про "обмежений та контрольований відхід" підрозділів з особливо складних ділянок у східній частині Бахмута.

Збройні сили України, ймовірно, створюють умови для контрольованого відступу з частини Бахмута Донецької області, йдеться у щоденному аналізі американського Інститут вивчення війни (ISW), опублікованому в суботу, 4 березня.

Аналітики, зокрема, посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 3 березня, на яких, за їхніми твердженнями зафіксовано, що "українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута". Один - через річку Бахмутівка на північному сході міста і ще один - на автодорозі "Хромове-Бахмут" на захід від міста, яка далі йде у бік Часового Яру.

"Запобіжне знищення мостів, ймовірно, свідчить про те, що українські війська можуть намагатися перешкодити руху Росії у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу Росії з Бахмута на захід", - зауважують в ISW.

На думку аналітиків, якщо українське військове командування визнає необхідність відступу з міста, буде здійснений обмежений та контрольований відхід з особливо складних ділянок у східній частині Бахмута.

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Британська розвідка: Бої ідуть в Бахмуті

Військова розвідка Великобританії також зазначає, що протягом останніх 36 годин у Бахмуті були знищенні "два ключових мости", а бої з російськими військами, які можуть наступати вже з трьох сторін, "точаться в місті та навколо нього". "Утримувані Україною шляхи постачання з міста стають все більш обмеженими", - йдеться у повідомленні розвідки, оприлюдненому в Twitter британського міністерства оборони.

Водночас розвідники не стверджують, що обидва мости були знищені українськими військами, так само, як і не кажуть про ймовірний відступ. За їхніми даними, "Україна підсилює цей район елітними підрозділами", - зазначається у повідомленні.

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Напередодні американський телеканал CNN повідомляв із посиланням на місцевих чиновників і військових, що міст на Часів Яр знищили збройні сили РФ ракетним ударом. При цьому чиновники казали виданню, що міст намагатимуться відремонтувати найближчими днями, а наразі сполучення з містом можливе ґрунтовими дорогами.

Командувач ССО - у Бахмуті

У ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) зазначається, що "противник не полишає спроб оточити місто Бахмут", а протягом доби були відбиті численні атаки росіян у населених пунктах на заході та північному заході від міста.

Тим часом командувач Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ Віктор Хоренко перевірив роботу підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій та Луганській областях, повідомив Telegram-канал ССО. "Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмута, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", - сказав Хоренко.

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