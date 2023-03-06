Пентагон: Падіння Бахмута не означатиме перелому у битві

Навіть якщо Бахмут упаде, це не конче означатиме, що росіяни змінили перебіг збройного протистояння на свою користь, переконаний міністр оборони США Ллойд Остін. Він вважає його значення радше символічним.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що місто Бахмут на Донеччині має радше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила наступальний імпульс у війні. Відповідну заяву очільник Пентагону зробив у понеділо, 6 березня, під час свого візиту до Йорданії.

"Гадаю, що його (міста Бахмут - Ред.) значення радше символічне, ніж стратегічне і оперативне", - сказав Остін журналістам, цитує інформагенція Reuters.

Однак американський урядовець наголосив, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме це може статися. "Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили перебіг цієї боротьби (на свою користь. - Ред.)", - додав Остін.

Остін наголосив, що якщо українські сили вирішать передислокуватися на захід від Бахмута, він не вважатиме це стратегічною невдачею.

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Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили в останньому щоденному огляді, що українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. Тим часом Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 6 березня вказує, що росіяни не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти.

Напередодні речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий запевнив, що українські війська в змозі перебудовувати оборону й надалі чинитимуть опір в Бахмуті.