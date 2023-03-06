  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що Бахмут має важливе оперативне значення
Міністр оборони США Ллойд ОстінФото: AP
КонфліктиСполучені Штати Америки

Пентагон: Падіння Бахмута не означатиме перелому у битві

Ольга Журавльова | Валерій Сааков
26 хв. тому

Навіть якщо Бахмут упаде, це не конче означатиме, що росіяни змінили перебіг збройного протистояння на свою користь, переконаний міністр оборони США Ллойд Остін. Він вважає його значення радше символічним.

https://p.dw.com/p/4OIRP

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що місто Бахмут на Донеччині має радше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила наступальний імпульс у війні. Відповідну заяву очільник Пентагону зробив у понеділо, 6 березня, під час свого візиту до Йорданії.

"Гадаю, що його (міста Бахмут - Ред.) значення радше символічне, ніж стратегічне і оперативне", - сказав Остін журналістам, цитує інформагенція Reuters.

Однак американський урядовець наголосив, що він не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме це може статися. "Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили перебіг цієї боротьби (на свою користь. - Ред.)", - додав Остін.

Остін наголосив, що якщо українські сили вирішать передислокуватися на захід від Бахмута, він не вважатиме це стратегічною невдачею.

Читайте також: Австрійський полковник про три можливі сценарії в Бахмуті

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили в останньому щоденному огляді, що українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. Тим часом Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 6 березня вказує, що росіяни не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти.

Напередодні речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий запевнив, що українські війська в змозі перебудовувати оборону й надалі чинитимуть опір в Бахмуті.

Битва за Бахмут: Часів Яр готується до наступу росіян

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Жіночий Марш в Україні, 8 березня 2021

Українці висловилися за збереження 8 березня вихідним

Суспільство3 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Перша українка в парламенті Берліна

Перша українка в парламенті Берліна

Політика21 хв. тому02:33 хв.
Конференція United for Justice у Львові

У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Конфлікти4 березня 2023 р.
Олаф Шольц і Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні, 3 березня 2023

Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?

Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?

Політика4 березня 2023 р.
Вулиці Бахмута, де точаться найзапекліші бої

Опитування ARD: Що німці думають про поступки Росії

Опитування ARD: Що німці думають про поступки Росії

Конфлікти3 березня 2023 р.
Російський президент Путін на зв'язку з китайським лідером Сі Дзіньпіном

Китайська зброя для Росії: чого очікуюють на Заході?

Китайська зброя для Росії: чого очікуюють на Заході?

Політика3 березня 2023 р.
ЗАЕС

Що відбувається на Запорізькій АЕС після року окупації?

Що відбувається на Запорізькій АЕС після року окупації?

Політика3 березня 2023 р.
На головну сторінку