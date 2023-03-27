Сирський: Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут

За словами Сирського, росіяни виснажилися, втім продовжують вести наступальні дії. Він сказав, що ЗСУ діятиме за обстановкою.

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9 хв. тому 9 хв. тому

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський укотре відвідав найгарячіші точки Бахмутського напрямку та ухвалив низку оперативних рішень щодо стримування та нанесення ураження ворогу, повідомляє Military Media Center у понеділок, 27 березня.

"Ситуація складна"

За його словами, наразі триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут.

"Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії, - зауважив Сирський. - Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми".

Він додав, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

Бахмут тримається попри всі прогнози

Саме завдяки "мужності і героїзму наших воїнів", умілому використанні зброї, застосування маневру силами та засобами, оборона міста ведеться понад всі граничні терміни та прогнози, заявив Сирський.

"Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до обстановки, що склалася", - зазначив командувач.

Напередодні, 26 березня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ситуацію під Бахмутом вдалося стабілізувати, попри триваючі бої.

Водночас Череватий додав, що на Лимансько-Куп'янському напрямку армія РФ протягом останніх кількох тижнів активізувала артилерію, тож обстріли там не припиняються.

За його словами, на цьому напрямку російські окупаційні сили діють професійніше, бої нагадують класичну війну з великою кількістю техніки, там діють регулярні війська. Тому й втрати противника менші, пояснив він.