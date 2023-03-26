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ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію поблизу Бахмута - Череватий
Український військовий у БахмутіФото: Roman Chop/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ЗСУ стабілізували ситуацію біля Бахмута - Череватий

Валерій Сааков
2 год. тому

У Східному угрупованні військ ЗСУ кажуть, що ситуацію під Бахмутом вдалося стабілізувати, хоча бої там досі тривають.

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Збройні сили України (ЗСУ) змогли стабілізувати ситуацію в районі міста Бахмут Донецької області, однак бої там тривають, хоч і з меншою інтенсивністю, повідомив у неділю, 26 березня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми впевнені у своїх силах, є злагодженість, є алгоритм, є розуміння своїх можливостей, розуміння того, що потрібно робити. Це і є стабілізація", - сказав Череватий, цитує "Інтерфакс-Україна".

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"Учора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До цього було від 35 до 50 і більше. Однак це потребує більш детальної верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми, рекогносцировка сил. Вогонь поки що він веде такий самий щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього, 94 обстріли тільки самого міста Бахмут, 17 зіткнень, 13 - біля міста", - розповів Череватий.

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За словами речника Східного угруповання, протягом доби на Бахмутському напрямку російські військові втратили танк, бойову машину десанту, бойову машину піхоти, самохідну артмашину "Гвоздика", два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт і десять польових складів боєкомплектів.

РФ активізувала артилерію на Лимансько-Куп'янському напрямку

Водночас Череватий додав, що на Лимансько-Куп'янському напрямку армія РФ протягом останніх кількох тижнів активізувала артилерію, тож обстріли там не припиняються. "За останню добу окупанти завдали 370 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Там відбулося 10 бойових зіткнень, ворог втратив танк, бойову машину піхоти, бойову машину десанту і, головне, 92 бригада цього ранку знищила дороговартісну станцію радіоелектронної боротьби", - повідомив Череватий.

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Він також вказав на відмінність дій армії РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. За його словами, на цьому напрямку російські окупаційні сили діють професійніше, бої нагадують класичну війну з великою кількістю техніки, там діють регулярні війська. Тому й втрати противника менші, пояснив він.

Череватий також прокоментував повідомлення західної розвідки про те, що російський наступ на сході України "захлинувся". "Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Не дали йому досягти якогось значного успіху в стратегічній наступальній операції. Тому, можливо, можна і погодитися з цим твердженням", - зазначив Череватий.

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