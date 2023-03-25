ISW: Росія готує інфополе до можливого контрнаступу Києва

Наступ військ РФ, імовірно, досяг своєї кульмінації, і російський інформпростір реагує як на сповільнення російських операцій, так і на можливе повернення Україною ініціативи на фронті, йдеться у звіті ISW.

У російському інформаційному просторі все частіше лунають заяви впливових осіб про можливий контрнаступ Збройних сил України, звертає увагу американський Інститут вивчення війни (Institute for the study of war, ISW) у своїй традиційній щоденній доповіді від п'ятниці, 24 березня.

Так, американські аналітики звертають увагу, зокрема, на те, що 24 березня про підготовку Києва до наступальних операцій заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. "Наш генеральний штаб це прораховує і готує свої рішення", - сказав він в інтерв'ю державним ЗМІ. Днем раніше, 23 березня, про плани масштабного українського контрнаступу говорив і власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Лунають заяви про підготовку ЗСУ до контрнаступу й від так званих російських військових блогерів, зауважують в ISW.

ISW: Наступ РФ, скоріше за все, досяг кульмінації

Весняний наступ військ РФ, мабуть, досяг своєї кульмінації, і російський інформаційний простір реагує як на сповільнення російських операцій, так і на можливе повернення Україною ініціативи на фронті, зазначають аналітики. Російському військовому командуванню знадобиться направити значну кількість сил на передову, щоб почати нові наступальні операції, однак малоймовірно, що такі сили в РФ є в достатньому обсязі, вказують в ISW.

Крім того, як йдеться у доповіді, лунає критика в бік російського військового командування за те, що війська РФ продовжують наступ на Вугледар за допомогою неефективних лобових атак у стилі "людської хвилі". На думку російських військових блогерів, на яких посилається ISW, це спричиняє високі бойові втрати російських військ, але не призводить до перемог через складний рельєф місцевості, недостатню бойову міць і нездатність застати українські сили зненацька.

Як приклад наводиться неодноразове знищення та відновлення російської 155-тої морської піхотної бригади - значною мірою через втрати, понесені під час намагань РФ під Вугледаром.

У РФ бояться можливого контрнаступу України

"Відновлення гострої критики російських невдач під Вугледаром, ймовірно, відображає постійне розчарування інформаційного простору російським військовим командуванням на тлі глибоко вкоріненого страху перед можливим майбутнім українським контрнаступом", - вважають аналітики.

Водночас в інституті припускають, що російські війська здійснюють нові непослідовні спроби взяти Вугледар у стилі обмежених і локальних наземних атак, хоча не виключають також циклічність повідомлень таку тактику ведення бою.

Також в ISW пояснили нещодавню зустріч президента РФ Володимира Путіна з Радою безпеки Росії намаганням показати себе "справжнім та ефективним лідером воєнного часу".

У доповіді зазначається, що на тлі пошуку Москвою шляхів пом'якшення західних санкцій щодо імпорту електроніки для російської оборонно-промислової бази зустріч була присвячена зусиллям Росії з розвитку електротехнічної промисловості.

"Ця зустріч, ймовірно, мала на меті представити Путіна як такого, що покладає на Раду безпеки Росії відповідальність за мобілізацію ОПБ (оборонно-промислова база. - Ред.) для задоволення потреб воєнного часу, не надаючи при цьому доказів будь-якого прогресу в досягненні цієї мети", - припускають аналітики.