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Українські військові поблизу Бахмута на ДонеччиніФото: Sergey Shestak/AFP
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Росія втратила в Україні 220 тисяч солдатів - Бен Воллес

Дар'я Нинько
55 хв. тому

Російські війська майже не прогресують і зазнають величезних втрат у боях проти українських військових. Втрати РФ убитими і пораненими перевищують 220 тисяч, каже міністр оборони Великобританії.

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Понад 220 тисяч російських військових і найманців були вбиті або поранені від початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це в середу, 29 березня, повідомив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, посилаючись на останню оцінку США.

Зокрема, він заявив, що російські війська "майже не прогресують" і "зазнають величезних втрат". "На даний момент у своїх зусиллях російські сили мають справді серйозні та глибокі системні проблеми. Останні оцінки США, які я бачив, свідчать про втрати понад 220 тисяч загиблими або пораненими", - цитує Воллеса британське видання Sky News.

У середині лютого британська розвідка повідомляла, що втрати серед російських військових і найманців складають від 175 до 200 тисяч, із яких близько 40-60 тисяч - загиблі.

Аналітики розвідки тоді зазначили, що кількість втрат значно зросла з вересня 2022 року, коли в Росії була запроваджена "часткова мобілізація". Водночас рівень втрат у приватній військовій компанії "Вагнера", до якої входить велика кількість найманців із лав засуджених, за оцінками британських розвідників, сягає 50 відсотків.

Українські втрати у Великобританії не коментують.

Читайте також: Армія РФ заповнює втрати радянською технікою 1950-60-х років - британська розвідка

Бої за Бахмут досягли найінтенсивнішої фази - Сирський

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що зараз триває найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут на Донеччині. "Ситуація стабільно складна. Ворог зазнає значних втрат у людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", - казав він.

Сирський додав, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю та ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press заявив, що якщо Україна втратить Бахмут, Росія може використати це для початку формування міжнародної підтримки для досягнення домовленостей, які вимагатимуть від Києва "неприйнятних компромісів".

Зеленський припустив, що поразка у цій битві, що триває вже понад сім місяців, посилить тиск на нього щодо переговорів з РФ і з боку українського суспільства.

Втрати ЗСУ під Бахмутом: чи варто утримувати будь-якою ціною

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Українські військові поблизу Бахмута

Росія втратила в Україні 220 тисяч солдатів - Бен Воллес

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