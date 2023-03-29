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Володимир ЗеленськийФото: president.gov.ua
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Зеленський: Втрата Бахмута спонукатиме Київ до компромісів

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Якщо Україна програє битву за Бахмут, на Київ посилиться тиск як з боку міжнародних партнерів, так і українського суспільства, щодо пошуку "неприйнятних компромісів" з РФ, вважає Володимир Зеленський.

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Якщо Україна втратить Бахмут, Росія може використати це для початку формування міжнародної підтримки для досягнення домовленостей, які вимагатимуть від Києва "неприйнятних компромісів". Про це під час повернення з Сумщини до Києва заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP, яке оприлюднили у середу, 29 березня.

Зеленський припустив, що поразка у цій битві, що триває вже понад сім місяців, посилить тиск на нього щодо переговорів з РФ і з боку українського суспільства. "Наше суспільство підштовхуватиме мене піти з ними на компроміс", - сказав український лідер, пояснивши це тим, що українці відчуватимуть втому від війни.

У разі, якщо силам РФ вдасться захопити Бахмут, президент РФ Володимир Путін "продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану", додав Зеленський. "Якщо він побачить кров та відчує нашу слабкість, він буде тиснути далі і далі", - переконаний український лідер.

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Зеленський запросив Сі відвідати Україну

Під час розмови з репортерами Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. "Я хотів би поговорити з ним. Ми контактували до початку повномасштабного вторгнення, але протягом цього року, більше року, цього не було", - сказав він.

Президент України припустив, що заява Путіна про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчить про незадовільні для Кремля результати візиту Сі до Москви.  У такий спосіб Росія хоче відвернути увагу від того, що не отримала від Пекіна достатніх гарантій, зазначив Зеленський. "Це означає, що цей візит не був для Росії вдалим", - сказав він.

Підтримка США

Коментуючи підтримку України Заходом, зокрема Вашингтоном, Зеленський висловив занепокоєння з приводу того, що зміна балансу сил у США може позначитися на перебігу війни, яку Росія розв'язала проти України.

"США добре розуміють, що ми не переможемо, якщо вони припинять надавати нам допомогу", - сказав Зеленський.

У 2024 році у США відбудуться президентські вибори. Нині деякі з представників Республіканської партії ставлять під питання доцільність надання Україні військової допомоги. 

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