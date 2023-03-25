Зеленський не отримував від Китаю пропозиції поговорити з Сі

Київ дипломатичними каналами передавав прямий сигнал про бажання Зеленського поговорити з лідером КНР, втім, такої пропозиції досі не надійшло, заявив президент України.

Президент України Володимир Зеленський не отримував пропозиції про переговори з лідером КНР Сі Цзніьпіном. Про це він заявив в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, оприлюдненому зранку суботи, 25 лютого.

"Я не отримував пропозиції від Китаю про посередництво (у переговорах для завершення війни. - Ред.) та пропозиції зустрітися. Я також дипломатичними каналами дав прямий сигнал, що хочу поговорити з лідером Китаю", - заявив президент.

Зеленський також сказав, що звернувся до Пекіна із проханням про співпрацю за мирним планом із 10 пунктів, запропонованим українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Водночас він висловив скептицизм щодо пропозиції КНР із 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних перемовин між РФ і Україною. Президент наголосив, що на першому місці має бути "повага до суверенітету і територіальної цілісності" України.

Лідер КНР не телефонував Зеленському

Днями Сі Цзіньпін завершив візит до РФ, де назвав позицію Китаю щодо війни РФ проти України "неупередженою". Очікувалося, що після переговорів з російським президентом Сі проведе телефонну розмову із Зеленським. Утім, досі цього не сталося.

Минулого місяця Пекін висунув "мирний план" щодо завершення війни, який складається з 12 пунктів. У тексті жодного разу не згадується слово "війна", натомість Китай закликає зняти санкції з РФ.

Крім того, у тексті документа не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією і не піддаються критиці жодні дії РФ - Пекін лише зазначає, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн слід ефективно захищати".

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