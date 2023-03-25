  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Президент Зеленський
Президент ЗеленськийФото: president.gov.ua
ПолітикаУкраїна

Зеленський не отримував від Китаю пропозиції поговорити з Сі

Анастасія Шепелева
5 хв. тому

Київ дипломатичними каналами передавав прямий сигнал про бажання Зеленського поговорити з лідером КНР, втім, такої пропозиції досі не надійшло, заявив президент України.

https://p.dw.com/p/4PEh8

Президент України Володимир Зеленський не отримував пропозиції про переговори з лідером КНР Сі Цзніьпіном. Про це він заявив в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, оприлюдненому зранку суботи, 25 лютого.

"Я не отримував пропозиції від Китаю про посередництво (у переговорах для завершення війни. - Ред.) та пропозиції зустрітися. Я також дипломатичними каналами дав прямий сигнал, що хочу поговорити з лідером Китаю", - заявив президент.

Зеленський також сказав, що звернувся до Пекіна із проханням про співпрацю за мирним планом із 10 пунктів, запропонованим українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Водночас він висловив скептицизм щодо пропозиції КНР із 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних перемовин між РФ і Україною. Президент наголосив, що на першому місці має бути "повага до суверенітету і територіальної цілісності" України.

Лідер КНР не телефонував Зеленському

Днями Сі Цзіньпін завершив візит до РФ, де назвав позицію Китаю щодо війни РФ проти України "неупередженою". Очікувалося, що після переговорів з російським президентом Сі проведе телефонну розмову із Зеленським. Утім, досі цього не сталося.

Минулого місяця Пекін висунув "мирний план" щодо завершення війни, який складається з 12 пунктів. У тексті жодного разу не згадується слово "війна", натомість Китай закликає зняти санкції з РФ.

Крім того, у тексті документа не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією і не піддаються критиці жодні дії РФ - Пекін лише зазначає, що "суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн слід ефективно захищати".

Читайте також: Експерт: У критичній ситуації Китай зробить усе для виживання путінської Росії

Ішинґер про відмову від мирного плану Китаю для України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Зеленський

Зеленський не отримував від Китаю пропозиції поговорити з Сі

Політика5 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Charkiw Region

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Медзаклади в окупації: госпіталь замість пологового будинку

Конфлікти22 год. тому
Парламент Угорщини в Будапешті

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Інтеграція України до НАТО і ЄС: угорська проблема лишається

Політика18 год. тому
external

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Авдіївка стала другим Бахмутом?

Конфлікти20 год. тому02:26 хв.
Сувенірні матрьошки з лідерами Китаю та РФ

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Експерт про зв'язки Сі та Путіна та дії Китаю на тлі війни

Політика20 год. тому
Британський танк Challenger

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Снаряди зі збідненим ураном: що про них треба знати

Конфлікти22 год. тому
Відновлене виробництво Рубіжанської панчішної мануфактури у Львові

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Відновлення бізнесу після евакуації. Історії успіху

Економіка22 год. тому
На головну сторінку