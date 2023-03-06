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Російський модернізований танк Т-62
Танк Т-62 випускався з 1960-ті по 1970-ті рокиФото: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Армія РФ заповнює втрати списаною технікою - Лондон

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
41 хв. тому

Російські військові розконсервували зняті з озброєння бойові танки Т-62, а також БТР-50, щоб поповнити втрати на війні. Ця бойова техніка вкрай вразлива в сучасному бою, кажуть у британській розвідці.

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Задля поповнення втрат у танках та бронетехніці російські військові перекидають в Україну застарілі й зняті з озброєння зразки, що вкрай вразливі на сучасному полі бою. Такий висновок містить аналітичний огляд британської розвідки, оприлюднений у понеділок, 6 березня, в Twitter-акаунті міноборони Великобританії.

Британські військові аналітики кажуть, що російські військові розконсервували основні бойові танки Т-62, яким уже понад 60 років. Цілком можливо, що навіть підрозділи 1-ої гвардійської танкової армії, яка вважається головним танковим з'єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб заповнити завдані втрати, йдеться в огляді. Хоч раніше планувалося, що 1-ша гвардійська танкова армія отримає основні бойові танки нового покоління Т-14 "Армата" у 2021 році. З літа 2022 року близько 800 Т-62 було знято зі зберігання, а деякі з них були модернізовані, що, швидше за все, підвищить їхню ефективність у нічний час.

Крім того, днями в Україні також вперше було помічено російські бронетранспортери БТР-50, які вперше надійшли на озброєння ще в 1954 році, зазначають у британській військовій розвідці.

Однак обидва згадані застарілі типи машин будуть украй вразливі в сучасному бою, зокрема через відсутність сучасних видів динамічного захисту, наголошують британські військові аналітики.

Напередодні у британській розвідці повідомляли, що російські резервісти йдуть у бій з саперними лопатами  через брак оснащення.

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