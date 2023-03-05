Під Бахмутом відбитий штурм військ РФ - ДПСУ (онлайн)

Війна Росії проти України - новини неділі, 5 березня (час київський)

++21:00++

Російські війська протягом дня понад 10 разів обстріляли Нікополь - пошкоджено 6 приватних будинків, 2 госпбудівлі, приватне підприємство і магазин, люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

++20:50++

Світ досить сильний, щоб покарати Росію за війну, а Україна дасть світу достатній інструментарій, щоб зробити це, заявив у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. "Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої держави, проти наших людей. Мають бути покарані всі російські вбивці, кожен організатор цієї агресії, усі, хто будь-яким чином забезпечує війну проти нашої держави й терор проти наших людей", - наголосив Зеленський.

++20:25++

Пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, нанесеного російськими військовими по житловому будинку в Запоріжжі, закінчено, повідомляє ДСНС. "На жаль, загинули 13 людей, з них маленька дитина. Щирі співчуття рідним", - написав голова ДСНС Сергій Крук у Facebook.

++19:50++

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 6 березня вирушить на два дні до Литви, де зустрінеться з військовими Бундесверу, які перебувають там через війну РФ проти України. Німецькі війська оперативної групи НАТО з бойовими танками і бойовими машинами піхоти знаходяться на базі в Руклі. Німеччина відповідає за бойову групу НАТО в країнах Балтії, яка захищає східний фланг Альянсу.

++19:00++

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи, повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Окупантам знову не сидиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань. У Мелітополі гучно", - написав чинний український мер міста. За інформацією жителів було чутно два вибухи відразу в декількох районах на півночі і заході міста.

++18:30++

За даними генштабу ЗСУ, у вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. Як ідеться у повідомленні генштабу ЗСУ у Facebbok, у лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку, а зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. Як пишуть українські військові, за наявною у них інформацією, керівництво бригади РФ та військовослужбовці "відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво". Генштаб ЗСУ запевняє, що позиції ЗСУ там добре укріплені.

++17:15++

Під Бахмутом відбитий черговий штурм військ РФ - ДПСУ

У Донецькій області бійці Державної прикордонної служби України завадили черговій спробі російських військ здійснити штурм під Бахмутом, повідомляє ДПСУ. "Піхота противника не змогла подолати зону суцільного вогневого ураження. Втрати живої сили країни-агресора дорозвідуються", - зазначили у відомстві.

++16:30++

У Росії приватна військова компанія "Вагнер" відкрила кілька вербувальних пунктів на базі спортивних клубів, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). Як зазначається в повідомленні, пункти набору в ПВК "Вагнер" відкрилися у Ростові-на-Дону у спортивному клубі "Антарес", у Тюмені у приміщеннях Федерації боксу, у Самарі у будівлі спортивного товариства "Динамо". Крім того, за інформацією самої "Групи Вагнера", вербувальні пункти запрацювали на базі восьми спортивних клубів у Москві. У ISW вважають, що "Вагнер" створює новий канал вербування через перешкоди у наборі засуджених.

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++15:45++

Україна може провести успішний контрнаступ наприкінці весни - на початку літа, "за умови, що це буде добре сплановано і доведено до кінця, а ми продовжимо надавати їм стільки обладнання та боєприпасів, скільки вони потребують", цитує колишнього голову генштабу Великобританії, генерала Річарда Данната "Європейська правда". "Відверто кажучи, я вважаю, що ми зробили недостатньо. Ми повинні зробити якомога більше для того, щоб ця війна була завершена цього року", - сказав Даннат. Він закликав Захід докласти стільки зусиль, щоб війна Росії проти України була закінчена вже в цьому році, пише видання з посиланням на Sky News.

++14:55++

Війна спричинила непоправну втрату частини ресурсів

Екологічні збитки України від агресії Росії становлять три трильйони гривень (23 лютого мінекології називало суму збитків 1,9 трилйона. - Ред,), частину природних ресурсів втрачено назавжди, заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на міжнародній конференції United for justice у Львові. "Росіяни як варвари знищують усе, навіть не усвідомлюючи, що навколишнє середовище не визнає кордонів (...) Забруднення землі, повітря, спалені ліси, знищені природні ресурси", - сказав міністр. "Майже 3 мільйона гектарів лісу було пошкоджено - це майже третина лісових територій України, 500 тисяч гектарів перебувають наразі під окупацією або в зоні військових дій", - цитує Стрілеця "Інтерфакс-Україна". Міністр також зазначив, що 10 національних парків, вісім заповідників і два біосферних заповідники зараз знаходяться під російською окупацією. Під загрозою знищення 600 видів фауни і 750 видів флори, сказав він.

++14:36++

Безпілотники DJI Matrice 300 RTK, на які збирають кошти для Армії дронів через фандрейзингову платформу UNITED24, передали 93-й бригаді "Холодний Яр", яка обороняє Бахмут на Донеччині. "Безпілотники допоможуть робити ще ефективніше, а головне - зберегти більше життів. Ці дрони мають потужну оптику та теплові камери, які дозволяють бачити ворога вночі", - написав віцепрем'єр, міністр цифрової транформації України Михайло Федоров у Telegram.

++14:04++

В Одесі немає відключень від вівторка, а до 15 березня заплановано завершити основні роботи для відновлення надійності живлення області, щоб відключення не призводили до масштабних обмежень споживання, повідомили в націонльній компанії "Укренерго".

Загалом дефіцит потужностей відсутній по Україні протягом трьох тижнів і не прогнозується. "Наразі необхідності в обмеженні споживання електроенергії немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - кажуть в компанії.

++13:35++

Війська РФ обстріляли з мінометів село Понятівка на Херсонщині, влучивши у приватний житловий будинок. Загинули троє людей, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Згодом він додав, що загинула жінка та двоє дітей.

++13:06++

Росія продовжує підготовку до ймовірних ракетних атак по Україні. Як повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, у Чорному морі РФ продовжує утримувати чотири ракетоносії "Калібрів".

"Вони вже зрозуміли, що масовані ракетні атаки - це не той результат, на який вони очікують. Це - великі витрати і мала віддача. Тому, скоріше за все, вони використовуватимуть точкові атаки, як це було по Кременчуцькому району, коли підіймається у повітря і авіація, і готові морські ракетоносії, щоб заплутати нашу систему протиповітряної оброни, як вони собі думають", - цитує її державне інформаційне агентство "Укрінформ".

Вона закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та триматися подалі від об'єктів критичної та військової інфраструктури, а також інших важливих стратегічних об'єктів.

++12:35++

Буданов: РФ не зможе забезпечувати ведення війни з літа

Економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення війни в Україні уже через три місяці, вважає керівник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов.

На його думку, Росія має час до кінця весни, щоби спробувати досягнути якихось воєнних цілей в Україні. "Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни", - цитує ГУР слова Буданова в інтерв'ю USA Today.

++12:02++

Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами села Дружба на Донеччині 4 березня був поранений 17-річний хлопець. Станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постраждали понад 1393 дитини. За інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинули, понад 931 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждалих дітей - у Донецькій області (445). Як зауважує Офіс генерального прокурора, наведені цифри - не остаточні: триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройні сили РФ пошкодили в Україні 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновані повністю.

++11:27++

Російські військове командування продовжує вимагати від солдатів наступальних дій, що призводить до ближніх боїв за участю погано оснащеної піхоти РФ, пише британська військова розвідка у своєму щоденному огляді. Як приклад вона наводить випадок, коли наприкінці лютого російських мобілізованих відправили на штурм без підтримки технікою, лише зі стрілецькою зброєю та лопатами, після чого росіяни зазнали величезних втрат. Найімовірніше, йдеться про саперні лопати, які використовуються російськими солдатами для рукопашного бою і ефективність яких "особливо міфологізована в РФ", ідеться в Twitter міністерства оборони Великобританії.

++10:54++

Туреччина і ООН обговорюють продовження "зернової угоди"

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара докладає всіх зусиль для продовження за підтримки Організації Об'єднаних Націй ініціативи, яка дозволила Україні експортувати зерно з портів, заблокованих Росією після військового вторгнення.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - цитує Чавушоглу агентство Reuters. Він додав, що обговорив питання продовження угоди з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Цього тижня Росія заявила, що погодиться на продовження "зернової угоди" лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних виробників.

Чорноморська зернова ініціатива була започаткована в липні минулого року та продовжена в листопаді. Її дія завершиться 18 березня, якщо не буде досягнута домовленість про продовження.

++10:26++

На Херсонщині через російські обстріли 4 березня загинула людина, а три особи дістали поранення різного ступеня тяжкості. За інформацією обласної військової адміністрації, війська РФ 78 разів обстріляли регіон, випустивши майже 360 снарядів з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків і дронів. Житлові квартали Херсона атакували 11 разів.

++09:57++

Внаслідок російських обстрілів 4 березня загинули двоє жителів Бахмута. Ще семеро людей дістали поранень на Донеччині, серед них - рятувальник у Костянтинівці, де обстріл з боку РФ пошкодив частину Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

++09:22++

Вранішнім російським обстрілом Куп'янська на Харківщині був пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури та сталася пожежа, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вчора пізно ввечері російськими обстрілами були зруйновані щонайменше п'ять житлових будинків. "Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік". Крім того, пошкоджень в Куп'янську зазнали будівлі освітнього закладу та пологового будинку.

++08:58++

Пілоти ЗСУ проходять оцінку навичок у США

Двоє українських військових пілотів проходять оцінку навичок у США, повідомляє Reuters.

Пілот українського винищувача про переваги F-16 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За словами представника міністерства оборони США, оцінка проходить на авіасимуляторах, про безпосереднє управління військовими літаками не йдеться. Інший посадовець зауважив, що тести проходять "на їхніх власних літаках", а не на американських винищувачах F-16.

Повідомлення Reuters з'явилось після того, як про перебування двох українських пілотів у США розповів американський телеканал NBC News. Посилаючись на двох конгресменів і ще одного високопосадовця, він повідомив, що в рамках оцінювання на тренажерах визначається в тому числі, скільки часу може знадобитися українцям, щоб опанувати управління F-16.

Раніше цього тижня заступник міністра оборони США Колін Кал заявив, що Вашингтон не починав жодної підготовки українців на F-16. За його словами, на передачу нових літаків знадобилося би від трьох до шести років, а відремонтованих - від півтора до двох років, тоді як навчання пілотів становить близько півтора року. "Тож ви фактично не заощадите собі час, розпочавши навчання на ранній стадії нашої оцінки. І оскільки ми не ухвалили рішення надавати F-16, так само, як наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчання на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають", - зазначив він.

++08:23++

Удар РФ по будинку в Запоріжжі: Кількість жертв зросла до 13

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару, який РФ завдала 2 березня по житловому будинку в Запоріжжі, зросла до 13 осіб. "З-під завалів будинку деблокували тіла 13 загиблих, з них восьмимісячну дитину. Врятували 11 осіб, а також чотирьох котів і собаку", - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Роботи тривають.

++07:56++

ISW: Війська РФ не зможуть оточити Бахмут найближчим часом

Швидше за все, російські війська не зможуть оточити Бахмут найближчим часом, ідеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кожен дім, кожна вулиця облиті нашою кров'ю" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Аналітики вважають, що мета маневрів військ РФ полягає в тому, щоби змусити українських військових покинути підготовлені оборонні позиції, а не оточити підрозділи Збройних сил України (ЗСУ). "Можливо, росіяни мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але українське командування дало зрозуміти, що швидше відступить, ніж ризикне потраплянням в оточення", - йдеться в огляді. Аналітики вважають, що за необхідності українські війська "все ще зможуть утримати свої позиції в Бахмуті".

Напередодні речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий заявив, що в Бахмуті йдуть планові ротації підрозділів, а масового відведення українських військ немає. За його словами, бої точаться переважно на підступах до Бахмута, а не в самому населеному пункті. "Місто контролюють українські сили: ЗСУ, Державна прикордонна служба та Національна гвардія", - сказав він.

++07:28++

Війська РФ не полишають спроб оточити Бахмут - генштаб ЗСУ

Протягом 4 березня Збройні сили України (ЗСУ) відбили 130 російських атак на тих напрямках, де РФ наступає: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. "Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут", - зазначає генерльний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

За добу війська РФ завдали шести ракетних і 24 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирного населення.

"У місті Нова Каховка Херсонської області окупанти використовують цивільне населення в якості "живого щита". Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об'єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби протиповітряної оборони серед житлових кварталів міста", - пише генштаб.

Українська авіація завдала за день 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, двох - по їхніх зенітно-ракетних комплексах (ЗРК), одного - по складу боєприпасів і ще одного - по автомобільному мосту. Також 4 березня збили чотири російських розвідувальних і ударних дрони різних типів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження сил РФ, дві позиції їхніх ЗРК і дві станції радіоелектронної боротьби.

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