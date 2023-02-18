Блінкен: РФ втратила 200 тисяч солдатів на війні в Україні
Роман Губа
47 хв. тому
У США вважають, що близько 200 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні проти України.
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За даними Сполучених Штатів, уже близько 200 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені у війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого.
Також за його словами, понад мільйон росіян залишили свою країну через небажання бути частиною цієї війни, а понад тисяча іноземних компанії припинили свою діяльність у РФ. "Подивіться, що сталося, що (російський президент Володимир. - Ред.) Путін зробив зі своєю країною", - сказав Блінкен.
За його словами, російський наступ "просувається, якщо взагалі просувається, на метри, а не кілометри". "Те, що ми бачили - це просування на всіх фронтах, але за рахунок тисяч життів. Насправді ми повинні поставити під сумнів твердження про те, що вони можуть продовжувати далі", - сказав він.
У статті йшлося про те, що Москва відправляє погано підготовлених новобранців і колишніх в'язнів, унаслідок чого "сотні солдатів гинуть або отримують поранення щодня", а 200-тисячні втрати РФ лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані.
Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18 лютого лютого оцінює втрати російських військ у понад 140 тисяч. Сама Росія рідко коментує свої втрати. У вересні 2022 року в міністерстві оборони РФ заявляли, що на війні загинули нібито менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.