Блінкен: РФ втратила 200 тисяч солдатів на війні в Україні

У США вважають, що близько 200 тисяч росіян були вбиті чи поранені на війні проти України.

За даними Сполучених Штатів, уже близько 200 тисяч російських солдатів були вбиті або поранені у війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу, 18 лютого.

Також за його словами, понад мільйон росіян залишили свою країну через небажання бути частиною цієї війни, а понад тисяча іноземних компанії припинили свою діяльність у РФ. "Подивіться, що сталося, що (російський президент Володимир. - Ред.) Путін зробив зі своєю країною", - сказав Блінкен.

Напередодні міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив на Мюнхенській конференції, що Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну понад 180 тисяч військових убитими і пораненими, а також дві третини танків. Він додав, що попри величезні втрати в Україні, російська армія не демонструє ознак відмови від своєї тактики "м'ясорубки".

За його словами, російський наступ "просувається, якщо взагалі просувається, на метри, а не кілометри". "Те, що ми бачили - це просування на всіх фронтах, але за рахунок тисяч життів. Насправді ми повинні поставити під сумнів твердження про те, що вони можуть продовжувати далі", - сказав він.

Читайте також: РФ за останні два тижні, ймовірно, зазнала найбільших втрат - британська розвідка

У вісім разів вищі втрати, ніж в Афганістані

Раніше про 200 тисяч убитих і поранених російських солдатів на війні в Україні писало видання The New York Times із посиланням на високопоставлених американських та інших західних посадовців.

У статті йшлося про те, що Москва відправляє погано підготовлених новобранців і колишніх в'язнів, унаслідок чого "сотні солдатів гинуть або отримують поранення щодня", а 200-тисячні втрати РФ лише за 11 місяців у вісім разів перевищують американські втрати за два десятиліття війни в Афганістані.

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 18 лютого лютого оцінює втрати російських військ у понад 140 тисяч. Сама Росія рідко коментує свої втрати. У вересні 2022 року в міністерстві оборони РФ заявляли, що на війні загинули нібито менше шести тисяч російських солдатів і понад 100 тисяч українських.

