РФ, ймовірно, зазнає в Україні рекордних втрат - розвідка

Армія Росії за останні тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022 року, повідомляє розвідка Великобританії.

Росія за останні два тижні, ймовірно, зазнала найсуттєвіших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це йдеться у аналізі розвідки Великобританії, опублікованому в Twitter міністерства оборони країни у неділю, 12 лютого.

Такого висновоку британська розвідка дійшла, проаналізувавши дані генштабу ЗС України. "Хоча розвідка міністерства оборони не може перевірити методологію України, тенденції, які ілюструють дані, найімовірніше, точні", - підсумували у відомстві.

Сили РФ протягом останнього тижня в середньому втрачали за добу 824 людини, що учетверо вище за показники червня-липня минулого року, йдеться у повідомленні. "Збільшення втрат серед росіян, ймовірно, пов'язане з цілою низкою чинників, зокрема з відсутністю навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - констатує британське військове відомство.

За даними генштабу ЗСУ, станом на 12 лютого, втрати РФ на війні склали вже понад 137 тисяч осіб. Лише за останню добу Сили оборони України ліквідували близько 900 російських військових, повідомили у відомстві.

На початку лютого у США оцінювали кількість вбитих та поранених в Україні російських військових у 200 тисяч.

Водночас у британській розвідці наголошують: Україна теж зазнає значних втрат в ході бойових дій.