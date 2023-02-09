Росія почала великий наступ на Луганщині – ISW

За даними Інституту вивчення війни, війська РФ намагаються просуватися в Луганській області, хоча українські сили поки що не дають їм досягти значних успіхів.
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Російські війська почали великий наступ у Луганській області, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW. Темпи російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході регіону помітно зросли за останній тиждень, йдеться у звіті аналітиків за 8 лютого.
Там також зазначається, що геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські наступальні успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового.
ЗСУ не дають РФ досягти значних успіхів
На думку експертів, залучення значних частин щонайменше трьох великих російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ розпочався, навіть якщо українські сили поки що не дають російським військам досягти значних успіхів.
В ISW припускають, що наступ РФ ще не набрав повного темпу, російське командування ще не ввело в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ), яка була перекинута в Луганську область в січні після розгортання в Білорусі.
"Хоча російські сили в Луганській області зараз володіють ініціативою (в тому сенсі, що російські сили встановлюють умови бою, закінчуючи період української ініціативи з серпня 2022 року), повне залучення цих сил може призвести до їхньої остаточної кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей щодо захоплення всієї Луганської та Донецької областей", - йдеться у звіті.
За прогнозами аналітиків, ця кульмінація, ймовірно, може створити вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу.
Водночас в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області України, і далі зосереджують основні зусилля на ведені наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара.