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Український танк поблизу Кремінної на Луганщині
Український танк поблизу Кремінної на ЛуганщиніФото: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

РФ не має ресурсів для масштабного наступу у лютому - ГУР МО

Олена Перепадя
3 год. тому

Між тим аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що наступ РФ на Луганщині уже розпочався.

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Росія не має достатніх ресурсів, щоб почати новий великий наступ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, заявляють у головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України. 

"За нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", - зазначив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Postу п'ятницю, 10 лютого.

Черняк заявив, що повномасштабний наступ на Україну Росія розпочала 24 лютого минулого року, "який і досі триває". Водночас він уточнив, що, за даними ГУР МО, Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля, зазначивши, що зараз вона намагається знайти слабкі місця в  українській обороні.

Між тим у цей же день координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу відзначив, що війська РФ "продовжують вести наступальні операції на Донбасі", однак висловив переконання, що РФ спробує використати зимовий період для поповнення особового складу і переозброєння, щоб відновити наступ на Україну навесні. 

Як повідомлялося, американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 8 лютого зауважив, що  російські війська почали великий наступ у Луганській області, а темпи російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході регіону помітно зросли за останній тиждень. У звіті аналітиків також наголошувалося, що геолокаційні кадри бойових дій підтвердили російські наступальні успіхи в районі Дворічного на північний захід від Сватового.    

ГУР: Росія має брак високоточної зброї

Також, за даними Черняка, Росія нині стикається "з браком високоточної зброї", але "незважаючи на це, продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні".  "Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", - підсумував представник ГУР. 

Нагадаємо, за даними генштабу ЗСУ, під час чергового масованого ракетного удару по Україні 10 лютого російські війська запустили понад 100 ракет: 32 зенітні С-300 і 74 крилатих. 

Військові ЗСУ на Донбасі про наступ росіян та озброєння

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Український танк поблизу Кремінної на Луганщині

РФ не має ресурсів для масштабного наступу у лютому - ГУР МО

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