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Ukraine | Ukrainische Soldaten feuern auf russische Stellungen
Фото: SAMEER AL-DOUMY/AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Залужний про наступ Росії: На Донеччині щодня до 50 атак

Ольга Журавльова
3 год. тому

На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. Україна продовжує утримувати під контролем Бахмут, стверджує Валерій Залужний.

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Українські війська на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції і закріпилися там. Про це у суботу, 11 лютого, поінформував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. "Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

За словами Залужного, найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, де "противник здійснює щодня до 50 атак". Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Мар'їнки.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Наступ триває на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Фіксується посилення військ РФ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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