РФ продовжує тактику "м'ясорубки" попри втрати - Лондон

Російська армія зазнає величезних втрат в Україні, але не відмовляється від своєї тактики "м'ясорубки", заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 17 лютого.

++22:52++

Російська армія зазнає величезних втрат в Україні, але не демонструє ознак відмови від своєї тактики "м'ясорубки", заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес на Мюнхенській конференції з безпеки. За його словами, російський наступ "просувається, якщо взагалі просувається, на метри, а не кілометри". В свою чергу в коментарі Financial Times Воллес сказав: "Те, що ми бачили - це просування на всіх фронтах, але за рахунок тисяч життів. Насправді ми повинні поставити під сумнів твердження про те, що вони можуть продовжувати далі". За його даними, Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну понад 180 тисяч військових убитими і пораненими, а також дві третини танків.

Тим часом прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас наголосила на Мюнхенській конференції на необхідності притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за злочин агресії проти України, інакше "історія повторюватиметься знову і знову". "Вам це не зійде з рук. Ви будете притягнуті до відповідальності. Якщо агресори або потенційні агресори в будь-якій точці світу дізнаються, що наслідків за подібні дії немає, тоді це серйозна проблема для безпеки всього світу - не тільки Європи", - зазначила вона.

++22:25++

На шляху до ЄС: Україна успішно пройшла місію МВФ

Міжнародний валютний фонд та влада України досягли домовленості щодо перегляду моніторингової програми. Ця домовленість, яка має бути затверджена керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку обговорення повноцінної програми, йдеться в пресрелізі на сайті фонду. У ньому також зазначається, що майбутня повноцінна програма МВФ підтримає зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Логотип МВФ (ілюстративне фото) Фото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Тим часом міністерство фінансів України повідомило, що сьогодні державний бюджет України отримав від Великобританії другу частину додаткового фінансування на 203 мільйони доларів через проект Світового банку. Загальний обсяг позики під британські гарантії Великобританії становить пів мільярда доларів.

++21:56++

Група з п'яти конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США написали листа президенту Джо Байдену з закликом відправити Україні винищувачі F-16. Про це з посиланням на текст листа пише Politico. Винищувачі можуть виявитися "вирішальними для контролю над повітряним простором України цього року", а їхнє надання Києву "необхідне, щоби допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення російських наступальних операцій і з урахуванням очікуваного збільшення масштабів бойових дій", наголошують автори звернення, закликаючи швидше ухвалити рішення.

Тим часом У Пентагоні, Державному департаменті США та Агентстві з міжнародного розвитку (USAID) в інтерв'ю The Wall Street Journal (WSJ) заявили, що домагатимуться направлення аудиторів безпосередньо до зони бойових дій в Україні для посилення контролю над допомогою, яку надає Вашингтон.

++21:29++

Міністерство закордонних справ (МЗС) РФ викликало посла Нідерландів через те, що в Москві охарактеризували як "нав'язливі спроби нідерландської влади безпідставно покласти на РФ відповідальність за авіакатастрофу рейсу МН17".

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Крім того, російське МЗС викликало посла Італії через скасування там останнім часом виступів низки російських виконавців, яких саме - в міністерстві не назвали.

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++21:07++

Шольц: Розумно готуватися до тривалої війни

Війна Росії проти України не закінчиться швидко, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Мюнхенській безпековій конференції. "Я вважаю, що розумно готуватися до тривалої війни", - сказав він. Канцлер ФРН додав, що для Заходу важливо підтримувати Україну "стільки, скільки це необхідно", виступивши проти будь-яких спекуляцій щодо часу закінчення війни.

Шольц у Мюнхені Фото: Thomas Kienzle/AFP via Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі також заявив, що Захід готовий до "довготривалого конфлікту" в Україні. Він закликав союзників посилити підтримку контрнаступу України та зазначив, що зараз "не час для діалогу" з РФ.

У свою чергу генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, який ще вчора закликав готуватися до довготривалого протистояння НАТО з Росією, у виступі на Мюнхенській конференції висловив віру в те, що Україна може перемогти у війні. На його думку, війна може закінчитись за столом переговорів, але це залежить від сили України на полі бою, тож він закликав союзників поставити Києву сучасну зброю.

++20:46++

Президент України Володимир Зеленський анонсував внесення на розгляд генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй наступного тижня важливої резолюції. "Сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності", - розповів він у традиційному вечірньому відеозверненні.

Напередодні інформаційне агентство dpa повідомило з посиланням на проєкт резолюції, який отримало в своє розпорядження, що вона не міститиме суперечливих чи жорстких формулювань. Як розповіло дипломатичне джерело агенції, стратегія західних союзників України полягає в тому, щоби документ підтримали якомога більше країн. "Що менший зміст, то краще, оскільки значення мають числа", - пояснив дипломат, додавши, що велика кількість голосів "за" здатна розвіяти враження нібито багато країн втомилися від цієї війни і підтримка ними України слабшає.

++20:22++

Лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з "мирною промовою" 24 лютого - ЗМІ

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні після зустрічі з китайським колегою Ван І в Римі заявив, що в річницю повномасштабного вторгенння Росії в Україну 24 лютого лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з "промовою миру". "Він (міністр закордонних справ КНР. – Ред.) сказав мені, що Сі виступить з мирною промовою в річницю вторгнення в Україну", - заявив Таяні в інтерв'ю радіостанції RAI Radio 1.

Відповідаючи на запитання про слова Таяні, речник китайського міністерства Ван Веньбінь сказав, що не може надати інформацію. "Позиція Китаю щодо ситуації в Україні є послідовною і чіткою", - цитує його слова на брифінгу агенція Reuters.

++20:01++

ФСБ шукала розташування HIMARS в Україні через працівника німецької розвідки - ЗМІ

Російські спецслужби намагалися дізнатися дані про позиції артилерії та протиповітряної оборони Збройних сил України через працівника німецької Федеральної розвідувальної служби, затриманого в Німеччині в грудні 2022 року за підозрою в державній зраді та шпигунстві на користь РФ. Про це з посиланням на джерела пише Der Spiegel.

Як гатять HIMARS з пшеничних полів To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За даними видання, Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ запросила у працівника німецької розвідки GPS-координати американських реактивних систем залпового вогню HIMARS і німецьких зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, наданих Україні. Слідство вважає, що російські спецслужби не отримали цієї інформації, оскільки підозрюваний сам не мав доступу до неї.

++19:42++

Сьогодні війська РФ завдали шести ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська Харківської області та 10 авіаційних ударів по інших територіях України, а також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Натомість українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ і одного - по позиції їхнього зенітно-ракетного комплексу, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

++19:20++

У Гаазі запрацює реєстр збитків від війни в Україні

У Гаазі запрацює реєстр збитків від війни Росії проти України в першій половині нинішнього року. Відповідне рішення ухвалив уряд Нідерландів.

"Росія несе відповідальність. Існує лише одне місце, куди може піти чек", - наголосив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

++18:55++

Білорусь готова виробляти винищувачі Су-25 за технологічної підтримки РФ, заявив білоруський правитель Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Росії.

++18:30++

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести в Парижі конференцію з питань європейської протиповітряної оборони. Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, він також наголосив, що зараз не час для діалогу з Росією, бо та "обрала війну". Натомість Макрон закликав Захід посилити підтримку України для уможливлення її контрнаступу.

++18:19++

Українцям у березні проіндексують пенсії на 20 відсотків

У березні українцям проіндексують пенсії на 20 відсотків. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів українців, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

++18:00++

В Україні заочно засудили пропагандиста РФ, який закликав вбивати дітей

В Україні заочно засудили до п'яти років тюрми ексведучого російського пропагандистського каналу RT Антона Красовського, який закликав "топити" та "спалювати" українських дітей. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, Красовського визнали винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.

Красовський перебуває в Росії.

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++17:33++

Компенсувати збитки за війну в Україні мають президент РФ Володимир Путін і Росія, а не платники податків країн Європейського Союзу чи США. Про це у розмові з DW в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він пояснив, що говоритиме про це з учасниками безпекового форуму.

++17:12++

Зеленський на Мюнхенській конференції: Путін на Україні не зупиниться

Президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті Мюнхенської безпекової конференції. Його виступ називався "Давид-на-Дніпрі: українська битва за волю". Зеленський порівняв Україну з біблійним Давидом, якому довелось давати відсіч "російському Голіафу".

Зеленський на Мюнхенській конференції Фото: Johannes Simon/Getty Images

Зеленський наголосив, що потрібно пришвидшити поставки озброєнь Україні, щоби перемогти Голіафа: "Нам потрібно поспішати. Нам потрібна швидкість - швидкість наших домовленостей, швидкість наших поставок, швидкість рішень щодо обмеження російського потенціалу. Альтернативи швидкості немає, тому що від швидкості залежить життя".

Він також акцентував, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні. "Якщо здолають нас, то він проковтне всі інші держави, які колись були в Радянському Союзі", - застеріг Зеленський. Однак Путін боїться поразки в Україні, підкреслив він: "Його поразка на полі бою означатиме його поразку у власній країні".

Читайте детальніше: Зеленський на Мюнхенської конференції з безпеки: Путін на Україні не зупиниться

++16:44++

Латвія передаватиме Україні конфісковані в п'яних водіїв машини

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безкоштовної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. Зокрема, тепер Україні зможуть передавати автівки, конфісковані у нетверезих латвійських водіїв, повідомляє місцеве видання Delfi.

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку чи розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що у нинішніх умовах вони були би корисною підтримкою для народу України", - заявив 16 лютого представник комісії з оборони, внутрішніх справ та перешкоджання корупції Раймонд Бергманіс.

++16:23++

Зеленський і Рютте обговорили в Києві створення у Гаазі спецтрибуналу для РФ

Під час візиту до Києва прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте президент України Володимир Зеленський обговорив з ним перспективи створення в Гаазі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. "І ми очікуємо, що найближчим часом будуть рішення", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з Рютте.

++16:10++

По Україні пролунали сигнали відбою повітряної тривоги. Наразі вона триває в Харківській та Миколаївській області.

++15:48++

По всій території України знову оголошена повітряна тривога.

++15:34++

Обмін полоненими: Росії видали ще одного священика УПЦ (МП)

Україна видала Росії священика Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) у рамках обміну 16 лютого. Про це сьогодні повідомив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

Заборона Московського патріархату в Україні: за і проти To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

За даними джерел "Української правди", Росії видали настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Миколу Зірку, якого напередодні засудили до семи років позбавлення волі за колабораціонізм, зокрема, заклики до парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" Донеччини до РФ.

Це вже другий відомий випадок видачі Росії в рамках обміну священиків УПЦ (МП).

++15:06++

21 лютого в штаб-квартирі НАТО пройде тристороння зустріч генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, верховного представника Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозепа Борреля і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Про це повідомляється на сайті альянсу.

++14:44++

НАТО уважно стежить за посиленням та зміцненням, за оцінками Альянсу, взаємодії між Китаєм і Росією, заявив генсек організації Єнс Столтенберг.

"Ми бачимо, що вони більше працюють разом, вони проводять спільні навчання, у них є спільні військово-морські та повітряні патрулі", - сказав він журналістам перед початком Мюнхенської конференцію з безпеки.

++14:23++

Майже у всіх регіонах України оголошено відбій порвітряної тривоги. Небезпека повітряного удару наразі зберігається у Сумській, Луганській областях та в Криму.

++13:43++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++13:30++

Захід плечем до плеча стоїть з Україною і стоятиме до кінця війни, заявив президент Франції Еммануель Макрон в коментарі журналісту DW в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, яка відкривається в п'ятницю, 17 лютого.

Цьогоріч головні теми заходу - допомога Києву та роль Заходу у новому світі.

++13:05++

В Україну прибув прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він вже вшанував пам’ять загиблих захисників України біля Стіни пам’яті Михайлівського монастиря, повідомляє нідерландське медіа NOS.

Пізніше Рютте зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

У липні 2022 року Рютте вже відвідував Київ.

++12:55++

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України у Гаазі розпочне роботу у липні. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на прес-конференції у Брюсселі, передає кореспондентка DW.

Створення центру у Гаазі анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. За її словами, він координуватиме збір доказів і буде включений до спільної слідчої групи, яку підтримує агентство Євроюст.

++12:45++

У Бундесвері показали, як українські військові опановують роботу з зенітно-ракетними комплексами Patriot. З 31 січня вони вчаться тактично управляти станцією керування вогнем, пусковими установками, а також обслуговувати та ремонтувати систему. Навчання відбувається шість днів на тиждень.

За словами німецького офіцера, які наводяться в публікації на сайті Бундесверу, мотивація військових ЗСУ висока, адже "всі знають, про що йдеться". Після завершення навчання особового складу Patriot доставлять в Україну.

Фото з тренувань військових ЗСУ також опублікувала пресслужба міноборони Україні в Telegram-каналі.

++12:30++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїде на засідання Ради ЕС із закордонних справ, яке відбудеться у Брюсселі у понеділок, 20 лютого, повідомляє кореспондентка DW із посиланням на високопосадовця ЄС. Раніше Кулеба брав участь у засіданнях Ради тільки по відеозв’язку.

У Брюсселі наголошують, що його особиста участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС - це важливий сигнал перед річницею повномасштабного російського вторгнення в Україну.

++11:45++

США не суперечитимуть рішенням Києва атакувати російські військові об'єкти в Криму, який є територією України. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі, повідомляє "Укрінформ".

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення ухвалять щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим - це Україна",- зазначила заступниця держсекретаря.

За її словами, російська окупаційна влада після захоплення Криму одразу вдалася до масових порушень прав людини, переслідування кримських татар та інших, хто не погоджувався з окупацією. Крім того, Росія перетворила півострів на велику військову базу, яка була використана для масштабного наступу на решту територію України, додала Нуланд. Тож, за її словами, військові бази РФ у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

++11:30++

В Києві 17 лютого відновили роботу чотири трамвайних та 19 тролейбусних маршрутів, повідомили в КМДА. Раніше до роботи повернулися 31 тролейбусний і 13 трамвайних маршрутів.

Нагадаємо, що через дефіцит електроенергії останнім часом маршрути електричного наземного транспорту у Києві обслуговували автобуси.

++11:00++

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання, повідомляє НЕК "Укренерго". Для генерації електроенергії працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні, повідомили у компанії.

У зв'язку з цим і 17 лютого ліміти споживання відсутні, зазначили в "Укренерго". Водночас, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуються в Одесі. "В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Внаслідок збільшення активності бізнесу споживання Одеси зростає. Для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні "Укренерго" в Telegram.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, у п'ятницю, 17 лютого, та у вихідні енергосистема України працюватиме з резервом потужності. "За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні та у вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання. Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності", - повідомляється в Telegram-каналі міністерства енергетики України.

++10:20++

За час війни проти України втрати серед російських військових та найманців, ймовірно, складають 175-200 тисяч людей. Ймовірно, з них близько 40-60 тисяч - загиблі військові та найманці, повідомляється в огляді британської розвідки, опублікованому в Twitter міністерства оборони країни.

"За сучасними стандартами, ці цифри відображають високе співвідношення загиблих до поранених. Це майже напевно пов'язано з вкрай примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил", - йдеться в огляді розвідки міноборони Великобританії.

Аналітики розвідки зазначають, що кількість втрат значно зросла з вересня 2022 року, коли в РФ була запроваджена "часткова мобілізація". Найбільших втрат російським силам, скоріше, завдає артилерія, вважають вони.

Водночас рівень втрат серед сил ПВК "Вагнера", до якої входить велика кількість найманців із лав засуджених, ймовірно, сягає 50 відсотків, йдеться у огляді розвідки.

++10:00++

Російські війська навряд чи захоплять Бахмут, що на Донеччині, до річниці повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Як наголошують аналітики ISW, схоже, що російські війська не прискорюють темпи просування поблизу міста.

"Українські сили завжди можуть вирішити, що втрати, пов'язані з утриманням Бахмута, занадто високі, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили і керівництво продовжують показувати, що вони мають намір утримувати його", - зауважують аналітики.

Натомість, на їхню думку, війська РФ можуть здійнити ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, "щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальні військові успіхи і далі вислизають від російських військових".

++08:50++

Під нічний обстріл військ РФ потрапили два райони Харкова - Київський та Основ‘янський, повідомив мер міста Ігор Терехов.

"В обох випадках наразі про жертв чи постраждалих інформації не надходило. За даними ДСНС пошкоджено дві нежитлові будівлі", - написав він у Telegram.

++08:25++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

За минулу добу війська РФ випустили по території України 41 ракету різних типів, п’ять з них - перероблені С-300 - по Харкову. 16 ракет було збито. Крім того, війська завдали 24 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Основні зусилля війська РФ наразі зосереджують на веденні наступальний дій на п'яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження військових і техніки Р, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження військових РФ, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, та два інших об'єкти, йдеться у повідомленні.

Окрім того, у генштабі зафіксували, що до тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.

Водночас у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області було виявлено роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, встановленої російською. За допомогою неї російські спецслужби мають можливість прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM операторів, зазначають у генштабі.

"Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих "гастарбайтерів". Так, нещодавно, нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один із таких заробітчан", - також зазначається в повідомленні генштабу ЗСУ.

++07:50++

У Бахмуті на Донеччині, який вже тривалий час є однією з найгарячіших точок на лінії бойових дій, досі залишаються близько шести тисяч цивільних людей. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Бахмут. Лише за сьогодні там загинули п'ятеро цивільних, дев'ять - поранено. В місті йдуть важкі бої. Ворожа артилерія працює по житлових кварталах. Щиро кажучи, мене дуже дивує, що там досі роблять шість тисяч цивільних. Саме стільки людей залишаються в місті за останніми даними", - написала вона у Telegram увечері 16 лютого.

Вона закликала людей негайно евакуюватися з міста. За словами Верещук, люди, залишаючись у шцьому місті, не лише наражають на небезпеку себе і близьких, а й створюють ризики для всіх, хто намагається надати їм допомогу - військивм, поліції, волонтерам.

"По-третє, ви заважаєте нормально працювати в місті нашим силам оборони та безпеки. Позаяк вони змушені постійно зважати на вашу безпеку", - написала Верещук.

++07:25++

Війська РФ увечері 16 лютого завдали чергових ударів по Харкову. За попередньою інформацією, вони обстріляли місто ракетами С-300. Під прицілом вкотре опинилися об’єкти інфраструктури, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

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