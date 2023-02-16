Зеленський 24 лютого виступить на онлайн-саміті G7

У річницю повномасштабного нападу Росії на Україну Володимир Зеленський доєднається до саміту Великої сімки, яка готує до 24 лютого нові санкції щодо РФ. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 16 лютого.

++23:00++

Українського президента Володимира Зеленського запроcили до участі у віртуальному саміті країн Великої сімки, який відбудеться у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, повідомляє японська агенція Kyodo з посиланням на джерело в уряді країни.

Запрошення передав Фуміо Кісіда, прем'єр-міністр Японії, яка зараз головує в G7 за ротацією. За інформацією співрозмовника видання, президент України збирається взяти участь в саміті.

++22:46++

США та інші країни Великої сімки (G7) планують запровадити нові санкції щодо Росії до річниці її повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. "Ви побачите приблизно 24 числа великий новий пакет санкцій як від США, так і від усіх наших партнерів по G7", - цитує чиновницю агенція AFP.

За словами Нуланд, ці санкції будуть спрямовані на обмеження доступу російської оборонної промисловості до технологій і боротьбу з ухиленням від раніше запроваджених обмежень. Також буде розширений перелік персональних санкцій і банківських обмежень.

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++22:25++

У традиційному вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів сьогодні чергове засідання ставки верховного головнокомандувача. "Детально заслухали про ситуацію за кожним із напрямків і перспективи - теж за кожним з оперативних напрямків. Постачання зброї, постачання боєприпасів, підготовка наших військових. Плани й можливості ворога. Потенціал української відповіді. Тримати ситуацію на фронті й готуватися до будь-яких ескалаційних кроків ворога - це пріоритет на найближчий час. Просуватись у подальшому звільненні нашої землі - це пріоритет, який ретельно готуємо", - сказав він.

Зеленський також прокоментував солідарність Берлінського міжнародного кінофестивалю, який відкрився сьогодні його виступом, з Україною: "Синьо-жовті кольори символу "Берлінале", знаменитого ведмедя, цьогоріч - це справді зворушливо. І потужно. Ми разом доводимо, що й ведмідь буває правильним".

++22:00++

Росія втрачає близько двох тисяч солдатів за просування на кожні 90 метрів в Україні, пише The Times із посиланням на дані розвідки Північноатлантичного альянсу (НАТО). Такі дані були оприлюднені під час закритого обговорення нових поставок озброєнь Україні. Видання не уточнює, про який період часу або про яку ділянку фронту йдеться. "Російські сухопутні сили сильно поріділи та дуже деморалізовані", - сказав виданню американський чиновник.

++21:30++

Кінофестиваль "Берлінале-2023" розпочався виступом Зеленського

Офіційне відкриття кінофестивалю "Берлінале-2023" розпочалося онлайн-виступом президента України Володимира Зеленського.

Зеленський на "Берлінале-2023" Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Його зустріли довгими оплесками. "Культура і кіно можуть бути поза політикою, але не тоді, коли це політика агресії, не тоді, коли це політика масових злочинів, вбивств, терору, бажання знищити інші культури та народи, коли це політика тотальної війни. Така політика сьогоднішньої Росії. За таких обставин, за таких часів мистецтво не може бути нейтральним", - сказав Зеленський.

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++21:00++

Суд дозволив націоналізацію підприємств підсанкційного російського олігарха Олеги Дерипаски на 10 мільярдів гривень, повідомляє Служба безпеки України.

Рішення про передачу в державну власність України стосується Миколаївського глиноземного заводу, а також надровидобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" і "Жежелівський кар'єр".

++20:33++

Майже дві третини європейців (61 відсоток) очікують перемоги України у війні, розв'язаній проти неї Росією. Про це свідчать дані репрезентативного опитування, проведеного серед 13,3 тисячі громадян Європейського Союзу соціологічною службою Еupinions. У Німеччині на перемогу України розраховують 55 відсотків.

Щодо провини за розв'язання війни, то дві третіх (66 відсотків) опитаних покладають її на Росію, 11 - на США, по п'ять - на Північноатлантичний альянс (НАТО) та Україну.

68 відсотків респондентів вважають, що російська агресія є нападом на всю Європу.

Санкції щодо РФ за війну 40 відсотків опитаних вважають ефективними, стільки ж дотримуються протилежної думки.

На запитання про мирні переговори майже три чверті європейців відповіли, що тільки українці мають самі вирішувати, коли настане час їх розпочати.

++20:04++

Обмін полоненими: Україна повернула100 військових і цивільного

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула з російського полону 100 військових та одного цивільного, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі", - написав він у Telegram. Серед звільнених бійців є нацгвардійці, прикордонники та військові Збройних сил України, багато з яких "отримали поранення різної тяжкості".

Від початку повномасштабної війни Україна повернула на обмінах понад 1850 людей.

++19:40++

Столтенберг: НАТО має бути готовим до тривалого протистояння з Росією

НАТО має бути готовим до тривалого протистояння з Росією, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю AFP. "(Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін хоче іншої Європи, хоче Європи, де він може контролювати сусідів, де він може вирішувати, що країни можуть робити. Нам потрібно бути готовими до довгого шляху, це може тривати багато, багато, багато, багато, багато років", - сказав він. Столтенберг додав, що НАТО "завжди шукає можливості знову опинитися в ситуації, коли є простір для поліпшення відносин, але за нинішньої поведінки російського режиму, режиму в Москві, шляху немає".

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну генсек НАТО заявив, що був упевнений в ньому: "(В ніч на 24 лютого. - Ред.) Я пішов спати. Але це була дуже коротка ніч, тому що я знав, що в якийсь момент, протягом декількох годин, хтось мене розбудить - і саме це сталося. Близько четвертої години мені зателефонував начальник мого штабу і коротко повідомив, що вони почали, тобто вторгнення почалося. Це не було несподіванкою, тому що ми знали". При цьому Столтенберг зауважив, що вторгнення "насправді не дуже змінило НАТО, тому що війна почалася не в лютому 2022 року, а в 2014 році, коли Росія вперше незаконно анексувала Крим".

Генсек альянсу вкотре наголосив на відданості забезпечити перемогу України у війні, надаючи їй зброю, боєприпаси та підтримку, якої вона потребує. "Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедією для українців. Але це також буде небезпечно для всіх нас, тому що тоді він та інші авторитарні лідери отримають сигнал, що коли вони використовують військову силу, вони можуть досягти своїх цілей", - сказав він.

++19:11++

Крім чергового ракетного удару по Україні, сьогодні війська РФ також завдали 12 авіаційних ударів і здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільного населення.

"Ворог поки що не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", - пише генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

В ньому наводиться інформація і про дії російських окупантів на захоплених територіях: "Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до Росії. В тимчасово зайнятому ворогом Маріуполі російські загарбники проводять заходи з "мобілізації" окремих представників суспільства. Відтепер безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю забирають до ворожого війська".

За даними генштабу, українська авіація за день завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, одного - по позиції їхнього зенітно-ракетного комплексу. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три райони зосередження сил, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів і два інших неназваних важливих об'єкти РФ.

++18:55++

Словаччина визнала РФ державою, що підтримує тероризм

Парламент Словаччини ухвалив резолюцію, якою визнав Росію державою, що підтримує тероризм, а нинішній російський режим - терористичним. Про це повідомляється на офіційному сайті ради.

Парламент Словаччини визнав нинішній російський режим на чолі з президентом РФ Володимиром Путіним (на фото) терористичним Фото: AP Photo/picture alliance

Словацькі депутати також підтримали створення спеціального трибуналу для переслідування злочинів агресії РФ, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Крім того, місцеві парламентарі переконані, що Росія веде гібридну війну в тому числі на території Словаччини, через що закликали правоохоронні органи та спецслужби "не недооцінювати загрозу, а вжити ефективних заходів, щоби зберегти безпеку та демократію" в країні.

++18:32++

Війна Росії проти України: У Молдові вчетверте виявили уламки ракети

На півночі Молдови сьогодні через кілька годин після нічних російських ракетних ударів по Україні виявили уламки ракети, повідомила поліція країни.

Уламки знайшли поблизу кордону з Україною в селі Ларга. Це вже щонайменше четвертий випадок, коли в Молдові знаходять уламки ракет.

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++18:05++

Санкції ЄС: У РФ не експортуватимуть унітази - ЗМІ

Посли країн Європейського Союзу поки не змогли погодити десятий пакет санкцій щодо Росії. Як повідомляє Politico, розбіжності виникли через плани обмежити ввезення з Росії синтетичного каучуку, який використовується переважно для виробництва шин. За даними видання, до ідеї заборонити імпорт цієї сировини з РФ скептично поставилися, зокрема, Італія та Німеччина.

Тим часом EUobserver пише, що 146-сторінковий список товарів, експорт яких забороняється, включає унітази, зливні бачки та подібне сантехнічне обладнання. "Туалети стали символом того, що 24-річне правління російського президента Володимира Путіна ніяк не допомогло покращити життя росіян, коли російські солдати почали їх красти, спочатку в Грузії в 2008 році, а тепер і в Україні - тому що кожна п'ята російська домівка все ще їх не має", - йдеться в публікації.

Кожна п'ята російська домівка все ще не має унітазів, пише EUobserver Фото: Zoonar/picture alliance

Згодом видання уточнило, що ЄС включив до санкційних списків туалети в жовтні минулого року, та планує зберегти в оновленому переліку, який має набути чинності до річниці початку війни, 24 лютого.

++17:36++

Ізраїль підтримає гарантії на 200 мільйонів доларів для розбудови інфраструктури в галузі охорони здоров'я та психологічної допомоги в Україні, а також допоможе з розробкою розумної системи раннього оповіщення про загрози, заявив міністр закордонних справ країни Елі Коен на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.

У свою чергу Кулеба подякував за гуманітарну допомогу та висловив сподівання на отримання також і військової підтримки: "Ізраїлю дуже добре відомий наш список військових потреб, він передавався минулому уряду, він передавався цьому уряду. Ми чекатимемо на ухвалення відповідних рішень. Насамперед ідеться про захист українського неба".

Коен на брифінгу також повідомив, що "Ізраїль буде підтримувати українську "мирну ініціативу" в Організації Об'єднаних Націй наступного тижня".

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++17:10++

За рік війни проти України російська армія втратила близько 130 літаків, повідомило міністерство оборони Великобританії у щоденному огляді, заснованому на даних розвідки. За його даними, зараз у РФ є близько 1,5 тисячі військових літаків з екіпажами. Водночас британські аналітики сумніваються, що Росія розширюватиме використання авіації, оскільки це може призвести до неприйнятних втрат.

++16:46++

Росії потрібна "депутінізація" - глава Мюнхенської конференції

Напередодні відкриття Мюнхенської безпекової конференції очільник форуму Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) заявив, що для відновлення німецько-російських стосунків необхідна "депутінізація" Росії.

Крістоф Гойсґен Фото: Richard Walker/DW

"Я використовую термін "депутінізація", тому що Росія - повністю орієнтована на (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна. Він - правитель, який приймає всі рішення, а також визначає, що транслюють у російських ЗМІ. Я хочу чітко відобразити цей масштаб", - пояснив Гойсґен в інтерв'ю групі видань Redaktions Netzwerk Deutschland.

Коментуючи рішення не запрошувати Росію на Мюнхенську конференцію цього року, Гойсґен зазначив, що вона не має перетворитися на "майданчик для кремлівської пропаганди". "Путін займає максималістську позицію, а його міністр закордонних справ Сергій Лавров, який, як завжди, приїхав би до Мюнхена, - це рупор Путіна", - пояснив глава конференції.

++16:20++

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час онлайн-розмови з групою експертів дав зрозуміти, що Вашингтон не заохочує спроби України повернути контроль над анексованим Росією Кримом. В адміністрації США вважають, що можливий наступ України на півострів став би перетином "червоної лінії" для РФ і загрожував би серйозною ескалацією. Водночас Блінкен зауважив, що рішення - за Києвом, повідомила газета Politico з посиланням на джерела. У Держдепі відмовились коментувати подробиці цієї закритої зустрчі.

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++15:52++

Парламент Норвегії підтримав п'ятирічну допомогу Україні на 7,3 мільярда доларів

Парламент Норвегії підтримав програму допомоги Україні на понад сім мільярдів доларів протягом п'яти років, або майже 1,5 мільярда доларів щороку в 2023-2027, повідомляється на сайті уряду країни. З 10 партій проти висловилася лише одна - соціалістична, яка має вісім місць у 169-місному парламенті. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зауважив, що на підтримку України будуть спрямовані кошти, які його країна отримує від продажу нафти.

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Це гроші з-поза Норвегії, які ми не повинні використовувати або не хотіли би використовувати в Норвегії зараз", - сказав він. Через стрімке зростання цін на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Норвегію раніше звинувачували в "непрямій вигоді" від війни.

++15:25++

Мелані Жолі в Києві анонсувала додаткову допомогу Канади на розмінування

Крім міністра закордонних справ Ізраїля Елі Коена, в Україні з візитом перебуває міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Мер Києва Віталій Кличко показав їй наслідки російських атак на українську столицю, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з нею допомогу у відновленні пошкоджених об'єктів енергетики та житла. Прем'єр також повідомив, що Жолі анонсувала надання Україні додаткових 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування, тож загальний внесок країни на ці потреби сягне 22,5 мільйона.

Також до Києва сьогодні прибув ірландський актор Джек Глісон, відомий за серіалом-рекордсменом премії Emmy "Гра престолів". За даними ЗМІ, він візьме участь у кількох благодійних акціях для збору коштів на допомогу Збройним силам України.

++14:55++

Білоруський правитель Олександр Лукашенко підтвердив, що завтра, 17 лютого, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. "Ми питання безпеки, оборони обговорюватимемо. Але головне (я вже казав, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуться на Вищій державній раді", - сказав він під час зустрічі з журналістами, цитує білоруська державна агенція БЕЛТА. Він додав, що серед питань для обговорення може бути і те, що стосується спільного угруповання військ в Білорусі.

Під час зустрічі з журналістами Лукашенко вкотре зачепив тему війни Росії проти України і знову заявив, що перед її початком Україна нібито готувала удар по білоруській території. "Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою", - заявив білоруський правитель.

Окрім того, Лукашенко заявив, що готовий зустрітися з президентом США Джо Байденом на території Білорусі і обговорити питання миру. "І навіть Путін підлетить в Мінськ, і зустрінемося тут утрьох: два "агресора" і "миролюбний" президент. Чому ні? Заради припинення війни", - заявив він.

++14:30++

Військова кампанія РФ в Україні, ймовірно, сильно виснажила російські резерви техніки і живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Бен Ходжес про західні винищувачі і перемогу України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Окрім того, на думку експертів, нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості та змушує Москву покладатися на стару техніку. Зусилля РФ з модернізації та нарощення виробництва техніки "навряд чи збільшать спроможність російської оборонної промисловості виробляти танки швидко і у великих масштабах", вважають аналітики ISW.

На їхню думку, РФ не вдасться зробити це вчасно, щоб вплинути на результат нинішнього наступу або українського контрнаступу, який розпочнеться в найближчі місяці.

++13:50++

Заходи в Росії з нагоди річниці війни проти України є підготовкою до нової хвилі мобілізації, вважають в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України. На думку представника військової розвідки Андрія Юсова, офіційними заходами Кремль планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові "захищають" країну від усього Заходу та НАТО, і у такий спосіб готувати населення до нових мобілізаційних заходів.

"Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців", - сказав Юсов в ефірі національного марафону, цитує пресслужба ГУР МО.

++13:20++

Фахівці з закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA). Про це домовились під час зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє пресслужба міноборони України.

"Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій по закупівлям, які вже створені в міноборони. Фактично, йдеться про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами, прийнятими в НАТО", - цитує Резнікова пресслужба міноборони в Telegram.

Резніков також додав, що сторони домовилися не лише про навчання, а й про модернізацію української системи закупівель за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь.

++12:50++

Росія готує нову масовану атаку до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, втім сили оборони готові, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у ефірі національного телемарафону.

"Вони (російські війська. - Ред.) готуються і будуть намагатися саме на 23, 24 лютого зробити ще одну спробу масованої атаки. До цього треба спокійно ставитись, більш того, ми до цього готові", - запевнив Данілов.

Він наголосив, що в Україні вже розуміють, якими бувають подібні атаки, коли на її територію летіли 115-120 ракет. Секретар РНБО закликав українців зберігати максимальний спокій та висловив переконання, що на хід війни це не вплине, а влітку "ми будемо бачити іншу картину на фронті та інших ділянках".

++12:35++

Майже у всіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги. Загроза удару з повітря наразі зберігається у Луганській області та в Криму.

++12:10++

На всій території України оголошена повітряна тривога.

++11:35++

Внаслідок нічного удару військ РФ по Україні у селі Зміївка Бериславського району на Херсонщині загинуло подружжя. Про це повідомляється в Telegram-каналі Херсонської ОВА. "На світанку в їхню оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, ще одна жінка загинула внаслідок цього удару у Павлограді на Дніпропетровщині.

++11:25++

Нічна атака РФ ракетами та дронами не призвела до необхідності обмежувати споживання електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго". "Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п’яту добу поспіль і сьогодні наразі теж не прогнозується. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання", - йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

Для генерації електроенергії наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі, теплова та гідрогенерація забезпечують покриття пікового споживання у ранкові та вечірні години. Імпорт електроенергії знижується в результаті стабілізації електропостачання в країні, повідомили в "Укренерго".

Водночас в компанії наголосили: через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання для областей на сьогодні не встановлювалися, але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

++11:00++

В Україну прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. Це перший публічний візит до Києва високопосадовця Ізраїлю такого рівня за майже рік повномасштабної війни, розв'язаної РФ в Україні. "Я приїхав, щоб сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у цей важкий час", - написав Коен у Twitter. Він також зазначив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, візьме участь у церемонії офіційного відкриття посольства Ізраїлю у Києві на постійній основі, а також відвідає Бабин яр.

Візит глави МЗС Ізраїлю розпочався з поїздки до Бучі, де весною 2022 російські війська вбили понад 450 цивільних. "Неможливо залишатися байдужим перед лицем жахливих видовищ і жахливих історій, які я почув і побачив тут. Ізраїль засуджує будь-яке навмисне заподіяння шкоди невинним", - написав він у Twitter.

++10:05++

Війська РФ під час нічного ракетного удару влучили в об’єкт інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку противника. Під ранок - прильоти в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі", - написав він. Жертв внаслідок удару немає.

Ще дві російські ракети поцілили по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці на Полтавщині. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Також під час нічної атаки на Полтавщині була зафіксована група російських БПЛА.

++09:00++

Внаслідок нічного ракетного удару війск РФ у місті Павлоград на Дніпропетровщині загинула 79-річна жінка. За попередніми даними, ще семеро людей зазнали поранень, двох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також внаслідок удару було пошкоджене промислове підприємство, зройновано сім приватних будинків, ще 30 - понівечено, написав він у Telegram.

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++08:10++

Вночі 16 лютого війська РФ випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування, знищено було 16 з них. Про це повідомляється на сторінці у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, війська РФ застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 з двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, вісім крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - йдеться у повідомленні командування.

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Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали трьох ракетних та 18 авіаційних ударів по території України. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження військових та техніки РФ, а також п'яти ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також було знищено російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, шість районів зосередження військових РФ та два склади боєприпасів, повідомили у генштабі.

Окрім того, як зафіксували в генштабі ЗСУ, в Сімферополі місцевий "Центр крові" розпочав масовий збір крові у цивільних громадян і її доставку з інших станцій переливання в Криму. "Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій. Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях (РФ – Ред.)", - йдеться у повідомленні.

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16 лютого близько третьої години ночі війська РФ завдали чергового удару по території України. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, під час атаки російська сторона використовувала ракети на дрони, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

"Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - написав Єрмак у Telegram.

Зокрема, зафіксоване влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв чи постраждалих немає, пожежу, яка сталася внаслідок влучання, загасили, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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