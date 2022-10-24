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RTФото: Muhammed Ibrahim Ali/ZUMA Wire/IMAGO
КонфліктиРосійська Федерація

RT вигнав ведучого після слів про вбивство українських дітей

Сергій Ромашенко | Тетяна Кирилюк
13 хв. тому

В ефірі російського пропагандистського RT ведучий Антон Красовський закликав "топити" та "спалювати" українських дітей. Головна редакторка каналу Маргарита Симоньян заявила про "припинення співпраці" з ним.

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Російська державна пропагандистська телекомпанія RT "зупинила співпрацю" з директором мовлення каналу російською мовою, телеведучим Антоном Красовським через чотири дні після того, як той закликав в ефірі "топити" і "спалювати" українських дітей. Про це в ніч на понеділок, 24 жовтня, повідомила головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

"Висловлювання Антона Красовського дике та огидне. Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане, і як зірвалося з його язика. Складно повірити, щоб Красовський щиро вважав, що потрібно топити дітей", -  написала Симоньян у Telegram. Рішення про припинення співпраці вона пояснила тим, що співробітники компанії не поділяють його думку.

За місяць до цього речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі програми російського пропагандиста Володимира Соловйова схвально оцінювала ксенофобські висловлювання Красовського щодо України. Він "протягом багатьох років говорить очевидні речі" і говорить "правдиво", казала Захарова.

Реакція Красовського

Сам Красовський, коментуючи свої слова, сказав, що йому "дійсно ніяково", він "непобачив кордонів, і що "його несло" в ефірі й він не міг зупинитися. "Прошу вибачення у Маргарити, у всіх, кому це здалося диким, незбагненним та непереборним", - написав він у Telegram.

20 жовтня на телеканалі RT в ефір вийшла програма "Антоніми", де Красовський розмовляв із російським письменником Сергієм Лук'яненком, який розповідав про своє спілкування з українськими дітьми в Карпатах. Красовський запропонував вбивати українських дітей, які казали, що Україну "москалі окупували": "Топити таких треба було в Тисині. Там, де плине кача. Прямо кидати в ріку з бурхливою течією. У них там кожна хата називається "смерекова". От прямо в ту "смерекову хату" забивати і палити".

На тлі скандалу RT видалила запис ефіру, але в мережі залишилися доступні уривки з програми.

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Україна закликала заборонити RT у всьому світі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після висловлювань Красовського закликав заборонити RT у всьому світі. "Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), (не має. - Ред.) нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!", - написав Кулеба у Twitter.

Про скандальні висловлювання Красовського повідомили провідні світові ЗМІ, зокрема агентство Reuters, телеканали Fox News та Al Arabiya, газети The Telegraph, The Guardian та інші. Деякі видання звернулися до RT за коментарями, після чого стало відомо про "зупинку співпраці" каналу з Красовським.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив підготувати "доповідь щодо ситуації, яка виникла в ефірі".

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