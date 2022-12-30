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Сергій Полунін (фото з архіву)
Сергій Полунін (фото з архіву) Фото: picture-alliance/dpa/A. Lents
СуспільствоІталія

В Італії скасували шоу через тату артиста Полуніна з Путіним

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
4 год. тому

В Італії здійнялася хвиля протестів через те, що у балетного артиста Сергія Полуніна три татуювання з зображенням президента РФ Володимира Путіна. Міланський театр скасував виставу.

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Міланський театр Arcimboldi повідомив у п'ятницю, 30 грудня, що скасував шоу з балетним артистом Сергієм Полуніним через татуювання у нього на грудях та передпліччях з зображенням президента РФ Володимира Путіна.

"Шоу з Сергієм Полуніним 28-29 січня в міланському театрі Arcimboldi скасоване через кампанію протестів в інтернеті та соціальних мережах", - йдеться у повідомленні.

Полунін мав виступити у балеті "Распутін - танцювальна драма", який спочатку планувався на 2019 рік, але з того часу неодноразово відкладався через пандемію коронавірусу. В повідомленні театру йдеться, що скасування вистави є актом "політичної та моральної відповідальності", враховуючи "клімат напруженості та погроз". 

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В Arcimboldi зазначили, що рішення про скасування балету погодили з компанією Полуніна, та наголосили, що театр рішуче засуджує війну РФ проти України.

При цьому дирекція театру нагадала, що Arcimboldi влаштовував шоу з російським гуртом Pussy Riot та українськими артистами.

Полунін - всесвітньовідомий російський артист балету українського походження. Він народився у Херсоні, але в 2018 році вирішив взяти громадянство Росії. Працював прем'єром Королівського балету в Лондоні, а з 2019 року обіймає посаду директора Театру опери та балету в окупованому Севастополі.

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