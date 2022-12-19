У Катарі затримали учасників Pussy Riot

Троє активістів гурту Pussy Riot мали намір вибігти на футбольне поле Чемпіонату світу на знак протесту проти війни в Україні, позбавлення волі Олексія Навального та придушення прав жінок в Ірані.

У Катарі затримали кількох активістів російського гурту Pussy Riot, повідомили у ніч на понеділок, 19 грудня, німецькі ЗМІ з посиланням на берлінську організацію Cinema for Peace ("Кіно за мир") і відео, що потрапило в розпорядження журналістів інформаційної агенції dpa.

Відомо, що серед затриманих опинилися Петро Верзілов, Вероніка Нікульшина і щонайменше ще одна активістка гурту.

Учасники Pussy Riot мали намір вибігти на футбольне поле для акції протесту під час фіналу Чемпіонату світу з футболу в катарській столиці Досі, проте їх зупинили працівники сил безпеки. Згодом активістів затримали.

Метою акції був протест проти війни, яку Росія веде в Україні, а також проти позбавлення волі російського опозиціонера Олексія Навального та проти придушення прав жінок в Ірані. Раніше вони зуміли провести одну протестну акцію в Катарі під час гри між США та Іраном, коли учасниць Pussy Riot можна було побачити на трибунах у футболках із принтом Woman Life Freedom ("Жінка Життя Свобода") та іменами іранських жінок.

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Акція "Міліціонер вступає в гру" у 2018

2020 року фонд Cinema for Peace організував транспортування до берлінської клініки "Шаріте" Навального, якого перед цим ушпиталили в російському Омську з підозрою на отруєння. У 2018 році організація допомогла доставити в Берлін Верзілова так само з підозрою на отруєння.

Ще в 2018 році під час фіналу ЧС із футболу в Москві члени Pussy Riot влаштували протестну акцію під назвою "Міліціонер вступає в гру", коли вони вибігли на поле, переодягнувшись у поліційні однострої.

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